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  • Воронин – о Погребняке: «Зачем обсуждать, сколько он зарабатывает?»

Воронин – о Погребняке: «Зачем обсуждать, сколько он зарабатывает?»

21 января 2018, 09:24
6

Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин рассказал о перспективах форварда Павла Погребняка в московском клубе. Напомним, что бело-голубые платят 34-летнему россиянину 2 миллиона евро в год.

– Я никогда не считал чужие деньги и другим не советую. Клуб подписал с ним контракт, определил такую зарплату. Значит, «Динамо» на что-то рассчитывало? Зачем сейчас обсуждать, сколько он зарабатывает? Это некорректно. Контракт заключен.

– При этом статистика у Погребняка более чем скромная. Один гол почти за три года...

– Как я уже сказал, все законно. Клуб его хотел, клуб положил ему такую зарплату. Какие могут быть вопросы? «Динамо» же не брало кота в мешке, а приглашало известного футболиста. Статистика? Думаю, Павел и сам ей не гордится. Но он точно не виноват в том, что получает такую зарплату. Неправильно говорить, что он должен кому-то чего-то отдать.

– Понимаете, почему сам Павел не ушел из «Динамо», например, в аренду за постоянной игровой практикой?

– Надо спрашивать у Паши. Может быть, нет достойных предложений, может быть, их вообще нет. Возможно, он не хочет из Москвы уезжать, он же москвич. Сложно сказать. Но Погребняк имеет полное право никуда не уходить. У него действующий контракт, и он его должен выполнять.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Погребняк Павел Воронин Андрей
Комментарии (6)
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Obojaemiy
1516516287
да потому что обычные люди работают и не получают столько, а какое то полено сидит на жопе, даже не играет и гребет миллионы!!
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нейтральныйкакникто
1516519485
Все вопросы к тому , кто ставил свою подпись в контракте со стороны клуба. Нужно обсуждать его компетентность и зарплату , а не Погребняка
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кузнецов артем
1516522620
Спортивный директор молодец, что подписал Погребняка, я сразу говорил это худший трансфер. Во первых Динамо развивающийся не снуля конечно но все же, там такой возраст игрока явно был не нужен. Во вторых контракт с такой зарплатой для такого игрока это на мой взгляд перебор. Мне не понятно почему клубы с мягко сказать не большим бюджетом рабоют не как в Европе то есть продавая молодежь а наоборот набирают себе команду с возрастными игроками. Это касается Амкара, Ска Хабаровск,Анжи, Динамо,зачем собирать такую возрастную команду, когда у вас проблемы с финансамм вы же потом этих игрков не продадите а потом на их место придется покупать новых или скатываться в фнл из за реского изменения в составе(имею ввиду пример с томью)
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hnerhj4j3
1516523667
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://wq.lt/7GH4s
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nik55
1516534897
очень дорогое дерево
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DOCTOR PENALTY
1516563034
Хохол выгораживает хохла. Верх цинизма! Воронин всегда был таким говном.
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