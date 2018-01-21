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    Воронин – о Погребняке: «Зачем обсуждать, сколько он зарабатывает?»

    Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин рассказал о перспективах форварда Павла Погребняка в московском клубе. Напомним, что бело-голубые платят 34-летнему россиянину 2 миллиона евро в год.

    – Я никогда не считал чужие деньги и другим не советую. Клуб подписал с ним контракт, определил такую зарплату. Значит, «Динамо» на что-то рассчитывало? Зачем сейчас обсуждать, сколько он зарабатывает? Это некорректно. Контракт заключен.

    – При этом статистика у Погребняка более чем скромная. Один гол почти за три года...

    – Как я уже сказал, все законно. Клуб его хотел, клуб положил ему такую зарплату. Какие могут быть вопросы? «Динамо» же не брало кота в мешке, а приглашало известного футболиста. Статистика? Думаю, Павел и сам ей не гордится. Но он точно не виноват в том, что получает такую зарплату. Неправильно говорить, что он должен кому-то чего-то отдать.

    – Понимаете, почему сам Павел не ушел из «Динамо», например, в аренду за постоянной игровой практикой?

    – Надо спрашивать у Паши. Может быть, нет достойных предложений, может быть, их вообще нет. Возможно, он не хочет из Москвы уезжать, он же москвич. Сложно сказать. Но Погребняк имеет полное право никуда не уходить. У него действующий контракт, и он его должен выполнять.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2018 09:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 января 2018, 22:30

      Хохол выгораживает хохла. Верх цинизма! Воронин всегда был таким говном.

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      Рейтинг: +8026

      nik55 21 января 2018, 14:41

      очень дорогое дерево

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      Рейтинг: +9

      hnerhj4j3 21 января 2018, 11:34


      нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://wq.lt/7GH4s

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 21 января 2018, 11:17

      Спортивный директор молодец, что подписал Погребняка, я сразу говорил это худший трансфер. Во первых Динамо развивающийся не снуля конечно но все же, там такой возраст игрока явно был не нужен. Во вторых контракт с такой зарплатой для такого игрока это на мой взгляд перебор. Мне не понятно почему клубы с мягко сказать не большим бюджетом рабоют не как в Европе то есть продавая молодежь а наоборот набирают себе команду с возрастными игроками. Это касается Амкара, Ска Хабаровск,Анжи, Динамо,зачем собирать такую возрастную команду, когда у вас проблемы с финансамм вы же потом этих игрков не продадите а потом на их место придется покупать новых или скатываться в фнл из за реского изменения в составе(имею ввиду пример с томью)

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 21 января 2018, 10:24

      Все вопросы к тому , кто ставил свою подпись в контракте со стороны клуба. Нужно обсуждать его компетентность и зарплату , а не Погребняка

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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 21 января 2018, 09:31

      да потому что обычные люди работают и не получают столько, а какое то полено сидит на жопе, даже не играет и гребет миллионы!!

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