Воронин – о Погребняке: «Зачем обсуждать, сколько он зарабатывает?»

Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин рассказал о перспективах форварда Павла Погребняка в московском клубе. Напомним, что бело-голубые платят 34-летнему россиянину 2 миллиона евро в год.

– Я никогда не считал чужие деньги и другим не советую. Клуб подписал с ним контракт, определил такую зарплату. Значит, «Динамо» на что-то рассчитывало? Зачем сейчас обсуждать, сколько он зарабатывает? Это некорректно. Контракт заключен.

– При этом статистика у Погребняка более чем скромная. Один гол почти за три года...

– Как я уже сказал, все законно. Клуб его хотел, клуб положил ему такую зарплату. Какие могут быть вопросы? «Динамо» же не брало кота в мешке, а приглашало известного футболиста. Статистика? Думаю, Павел и сам ей не гордится. Но он точно не виноват в том, что получает такую зарплату. Неправильно говорить, что он должен кому-то чего-то отдать.

– Понимаете, почему сам Павел не ушел из «Динамо», например, в аренду за постоянной игровой практикой?

– Надо спрашивать у Паши. Может быть, нет достойных предложений, может быть, их вообще нет. Возможно, он не хочет из Москвы уезжать, он же москвич. Сложно сказать. Но Погребняк имеет полное право никуда не уходить. У него действующий контракт, и он его должен выполнять.