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  • Воронин не советует Смолову идти в «Зенит», приводя пример Дзюбы

Воронин не советует Смолову идти в «Зенит», приводя пример Дзюбы

21 января 2018, 07:41
20

Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин заявил, что форварду «Краснодара» Федору Смолову не стоит переходить в «Зенит». По мнению Воронина, игроку сборной России необходимо попробовать свои силы в зарубежном клубе.

– Почти каждый день Федора Смолова отправляют в европейский клуб. Все это не напоминает вам бразильский сериал?

– Неплохое сравнение. Только не бразильский, а российский сериал. Бедный Федя «поиграл» уже во всех топовых клубах Европы, но нигде так и не провел ни одного матча. Я сам очень жду и надеюсь, что Смолов действительно куда-то уедет. Хочу посмотреть на него в сильном чемпионате. Он этого действительно заслуживает. Последнее время стабильно играет в чемпионате России, два раза подряд становился лучшим бомбардиром, основной игрок сборной. Мы с ним на связи и я ему всегда говорил: «Если есть хороший вариант, надо уходить».

– «Зенит», куда его зовут, – хороший вариант?

– Нет, туда ему идти не надо. Это мое мнение. Менять «Краснодар» на «Зенит»? Дзюба уже поменял «Спартак» на «Зенит»... И? Разница между «Краснодаром» и «Зенитом» – где-то 2 миллиона евро и Лига чемпионов.

– Разве это мало?

– А если он попадет в сильный чемпионат, сильный клуб, будет хорошо зарабатывать и прогрессировать, будет играть в классный футбол – в той же Лиге чемпионов. Вот и все.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Дзюба Артем Смолов Федор Воронин Андрей
Комментарии (20)
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BarStep
1516515395
Ну совсем уж не из Спартака он уходил в Зенит... А по поводу советов..., есть хороший анекдот про площадь и бабу...
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subbotaspartak
1516517196
Поднимай, Федя, Краснодар, Если есть на это дар.
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атеист
1516517525
Зависть - плохое чувство...
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ДСА
1516519078
Пример Дзюбы самый неудачный и не примерный
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vodomut
1516519237
Федя не ходи к чмошникам
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Garrincha58
1516519663
хохлу бы уже пора перестать нам давать советы сиди у себя в хохляндии и не высовывайся эти хохляки уже всех достали
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OfaZavr
1516526628
верно говорит, в Краснодаре есть все условия и уходить стоит только за рубеж .
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raritet
1516530205
ну а каких вы советов ждали от футболиста. Он что мыслитель, философ...? Обычный футболист. А от чего у них болит голова. Во-первых : от бабок, которые не знают куда пристроить, во- вторых то же самое что и во первых, а в третьих то же самое , что во-вторых.
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woyser
1516530692
Херню сказал и сравнение тупое. Дзюба, когда был в спартаке всё по арендам мотался, да и игрок он не игрок. Федя труженик и на скамье его держать не будут. Дело в другом, он сам не знает что ему надо, но утверждать что Краснодар это лучше чем Зенит - это смешно. При всём уважении к быкам, Зенит это всё же повышение классом.
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Антимат
1516551184
В Краснодаре Федор игрок номер один, на него вся команда играет, а что будет в Зените никто не знает. Они сами не знают.
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