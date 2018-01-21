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    Воронин не советует Смолову идти в «Зенит», приводя пример Дзюбы

    Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин заявил, что форварду «Краснодара» Федору Смолову не стоит переходить в «Зенит». По мнению Воронина, игроку сборной России необходимо попробовать свои силы в зарубежном клубе.

    – Почти каждый день Федора Смолова отправляют в европейский клуб. Все это не напоминает вам бразильский сериал?

    – Неплохое сравнение. Только не бразильский, а российский сериал. Бедный Федя «поиграл» уже во всех топовых клубах Европы, но нигде так и не провел ни одного матча. Я сам очень жду и надеюсь, что Смолов действительно куда-то уедет. Хочу посмотреть на него в сильном чемпионате. Он этого действительно заслуживает. Последнее время стабильно играет в чемпионате России, два раза подряд становился лучшим бомбардиром, основной игрок сборной. Мы с ним на связи и я ему всегда говорил: «Если есть хороший вариант, надо уходить».

    – «Зенит», куда его зовут, – хороший вариант?

    – Нет, туда ему идти не надо. Это мое мнение. Менять «Краснодар» на «Зенит»? Дзюба уже поменял «Спартак» на «Зенит»... И? Разница между «Краснодаром» и «Зенитом» – где-то 2 миллиона евро и Лига чемпионов.

    – Разве это мало?

    – А если он попадет в сильный чемпионат, сильный клуб, будет хорошо зарабатывать и прогрессировать, будет играть в классный футбол – в той же Лиге чемпионов. Вот и все.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2018 07:41
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +718

      Антимат 21 января 2018, 19:13

      В Краснодаре Федор игрок номер один, на него вся команда играет, а что будет в Зените никто не знает. Они сами не знают.

      1
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      Рейтинг: +133

      razory 21 января 2018, 14:09

      Ворона сам-то бегун по клубам

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 21 января 2018, 13:31

      Херню сказал и сравнение тупое. Дзюба, когда был в спартаке всё по арендам мотался, да и игрок он не игрок. Федя труженик и на скамье его держать не будут. Дело в другом, он сам не знает что ему надо, но утверждать что Краснодар это лучше чем Зенит - это смешно. При всём уважении к быкам, Зенит это всё же повышение классом.

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      Рейтинг: -3

      lihindic > woyser 21 января 2018, 13:51

      согласен..

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      Рейтинг: +3282

      woyser > 22 января 2018, 01:55

      Бедняга)

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      Рейтинг: +4025

      raritet 21 января 2018, 13:23

      ну а каких вы советов ждали от футболиста. Он что мыслитель, философ...? Обычный футболист. А от чего у них болит голова. Во-первых : от бабок, которые не знают куда пристроить, во- вторых то же самое что и во первых, а в третьих то же самое , что во-вторых.

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      Рейтинг: +584

      Бубновский 21 января 2018, 12:52

      ....правильно каркает ворона...но, судьба дзюбы - не самая печальная...вот новосельцев...печааалька, а жаль

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 января 2018, 12:23

      верно говорит, в Краснодаре есть все условия и уходить стоит только за рубеж .

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      Рейтинг: +4934

      polt 21 января 2018, 12:23

      На сегодня Зенит не то, что нужно Смолову. Фурсенко и Манчини торчат в болоте и прогрессировать в Зените сейчас ни кто не сможет.

      0
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      Рейтинг: +9

      hnerhj4j3 21 января 2018, 11:34

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 января 2018, 10:27

      хохлу бы уже пора перестать нам давать советы сиди у себя в хохляндии и не высовывайся эти хохляки уже всех достали

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 21 января 2018, 10:26

      Андрей Воронин плохого не посоветует

      -3
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