Воронин не советует Смолову идти в «Зенит», приводя пример Дзюбы

Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин заявил, что форварду «Краснодара» Федору Смолову не стоит переходить в «Зенит». По мнению Воронина, игроку сборной России необходимо попробовать свои силы в зарубежном клубе.

– Почти каждый день Федора Смолова отправляют в европейский клуб. Все это не напоминает вам бразильский сериал?

– Неплохое сравнение. Только не бразильский, а российский сериал. Бедный Федя «поиграл» уже во всех топовых клубах Европы, но нигде так и не провел ни одного матча. Я сам очень жду и надеюсь, что Смолов действительно куда-то уедет. Хочу посмотреть на него в сильном чемпионате. Он этого действительно заслуживает. Последнее время стабильно играет в чемпионате России, два раза подряд становился лучшим бомбардиром, основной игрок сборной. Мы с ним на связи и я ему всегда говорил: «Если есть хороший вариант, надо уходить».

– «Зенит», куда его зовут, – хороший вариант?

– Нет, туда ему идти не надо. Это мое мнение. Менять «Краснодар» на «Зенит»? Дзюба уже поменял «Спартак» на «Зенит»... И? Разница между «Краснодаром» и «Зенитом» – где-то 2 миллиона евро и Лига чемпионов.

– Разве это мало?

– А если он попадет в сильный чемпионат, сильный клуб, будет хорошо зарабатывать и прогрессировать, будет играть в классный футбол – в той же Лиге чемпионов. Вот и все.