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    Канчельскис: «Проблема российского футбола – большое количество дилетантов и проходимцев»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о проблемах российского футбола.

    Ранее национальная команда поднялась с 64-го на 62-е место в рейтинге ФИФА и перестала быть худшей сборной среди участников ЧМ-2018.

    «62-е? Хорошо хоть, что не 72-е. Все закономерно. Находимся на том месте, которое заслуживаем. В советское время мы были в десятке, в 90-е тоже располагались достаточно высоко. Наша проблема, как мне кажется – большое количество дилетантов и проходимцев в футболе. Исправить ситуацию краткосрочно тяжело, если вообще возможно.

    Но в качестве примера напрашивается Германия, которая после нескольких неудачных турниров сделала выводы, в 2006 году на домашнем чемпионате мира они заняли третье место, а в 2014-м вообще выиграли турнир. Этого результата они добились, перестроив систему. Я не пессимист, я – реалист и говорю, что вижу», – сказал Канчельскис.

    «У нас не оборона, а банда анархистов». Самый жесткий эксперт России

    Источник: ФАН

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    19.01.2018 12:23
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 января 2018, 17:54

      Андрей не первый раз про проходимцев заявляет.Было бы очень хорошо увидеть официальное заявление Канчельскиса,где он поимённо всех перечислит и опишет. К примеру(как я могу представить):1) В.Мутко.Профессиональный проходимец высокой степени посвящения; 2)А.Смертин.Начинающий "офицер" РФС.Характер приближается к нордическому;3)Н.Симонян.Характер давно нордический,поэтому боятся выгнать.И.т.д.

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 20 января 2018, 16:46

      кузнецов артем, а мне понравилось как ты уделал этих ушлепков - kykyi и la verdad!!!

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 19 января 2018, 15:06

      Все верно, наш футбол Г***

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 19 января 2018, 14:01

      Сейчас,даже не место в рейтинге интересно,а вообще способность сборной,что-то показывать на поле. К сожалению,чем строже лимит,тем хуже играет сборная. Дошли до натурализации игроков-толку 0 целых х... десятых.. наверное,дальше-хуже..

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 января 2018, 13:46

      Всех кто сейчас причастен к российскому футболу надо гнать поганой метлой, а некоторых даже можно и нужно привлечь к ответственности и это касается не только в РФС РФПЛ и ФНЛ но и руководителей многих клубов которые сосут бабло из госбюджета и ни хрена не делают то есть хорошо устроились и поэтому проголосовали против реформ Федуна

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 19 января 2018, 13:03

      Ты не пессимист, а проходимец ибо сам прекрасно знаешь что после развала все было разорено. Непонимаю чего своими глупыми высказываниями добиваеться собирается этот пресонаж.В Советское время и Югославия была топовой сборной после развала ее тоже сборные тех стран не выигрывают турниры. Только людям внушаешь негатив, наш футбол развивается 15 лет от силы, так реформы по Дюсш начали принимать еще позже лимит тоже приняли позже, гос академии будут только строить после чма. Не понимаю чего вы хотите и чего вы жалуетесь все. На референдуме вы же проголовали за развал Ссср, там была налажена система, а сейчас пришлось все занаво налаживать и так не только в футболе а в большинстве видов спорта

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > кузнецов артем 19 января 2018, 13:55

      При этом,те сборные,которые образовались после распада Югославии,мы не особо и обыгрываем.

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > кузнецов артем 19 января 2018, 18:06

      Скажи еще, что ты за Путина...

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 января 2018, 12:44

      Всё правильно сказано. Но это не только в футболе, как не грустно..

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 19 января 2018, 12:27

      Это проблема всей нашей страны....

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Чикомас 19 января 2018, 13:09

      Союз развалился в 93, заниматься футболом начали и спортом начали в 2000 чего ты хочешь, футбольная академии хорошего уровня открылись ну так в 2010. Большинство ноющих это лица которые и голосовали на референдуме так что вашему поколению теперь вообще в это не лесть

      -3
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > кузнецов артем 19 января 2018, 13:53

      Во-первых: союз развалился в 91! В референдуме,обычные граждане не учавствовать. Во-вторых: развалом спорта,а так же всех остальных сфер,занималось поколение постарше(в надежде "нарубить" бабла;в-третьих: сей персонаж,глаголет,если не истину,то очень близко к ней. А соглашаться или нет,дело Ваше личное.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > кузнецов артем 19 января 2018, 14:56

      Ты - безмозглый совкодрочер. Молчи, может за умного сойдёшь. Начиная с 2000 наш спорт катится вниз, благодаря чиновникам, пи... дящим наши деньги и вкладывающим их в "гниющий запад" под твои бурные аплодисменты :)))

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Ruryu 19 января 2018, 15:01

      А ты что думаешь что Инфрастуктура и дети растут за год. Вообщет референдум был всенародный, и только после него начался развал в спорте.Сей персонаж только настраивает людей против власти, ибо ему ее не дали.Ты думаешь он не специально говорит о том что при Ссср наши спортсмены были топ уровня? Следом говорит что работают дилетанты.А после своего разбора он предложил решение того что он решил затронуть ? Конечно же нет потому что ему лижбы обосрать и люди ведутся на его речи ибо обсирать гораздо проще чем помогать и предлогать решение проблем. Вот даже пример нарисовался ла вердад

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > la verdad 19 января 2018, 15:03

      Можно пример того как воруют деньги а после вкладывают их в запад?

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > кузнецов артем 19 января 2018, 15:09

      Абрамович, владелец Монако. Усманов и еще хренова туча фамилий.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > кузнецов артем 19 января 2018, 15:24

      Путин, Песков, Медведев, Лавров, Шойгу, Сечин, Якунин, Миллер, Сердюков, Бастрыкин,Пушков, Валуев..... Список бесконечен. Просто поищи в интернете, где живут семьи, учатся дети этих гос. деятелей. А потом будешь петь про референдум...

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > la verdad 19 января 2018, 15:34

      То что они учатся заграницей делает их отцов финасовыми преступниками? Доход посомтри их, мы не при коммунизме уже живем благодаря кстати референдуму.А то что после развала уровень зарубежных университетов выше всем ясно, я бы тоже отправил учиться детей зарубеж была бы возможность, там уровень гораздо выше хотя бы из за того что там нет корупции

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > kykyi 19 января 2018, 15:39

      Абрамович, Усманов, владелец Монако они что гос. Чиновники, насколько мне известно нет. Если у них куча денег заработанных ЗАКОННО это делает их должными кому то ?

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > кузнецов артем 19 января 2018, 17:27

      А я на доход и смотрю. В отличие от тебя не сотрясаю воздух лозунгами, как хорошо было в совдепии.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > кузнецов артем 19 января 2018, 17:29

      А откуда такая уверенность, что законно?))) Если суды подчиняются верхушке, то у верхушки всё будет законно. Ты как ребёнок прямо :)))

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > кузнецов артем 19 января 2018, 17:32

      А ещё, дружок, есть у меня подозрение, что ты норматив по знакам выполняешь.... Понимаешь меня?

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > la verdad 19 января 2018, 17:57

      Канчельскис ты и вам подобные всегда будут говорить, что везде все плохо, везде заговор, у народа воруют и тому подобное и у вас еще на все одно решение разогнать всех. И я не считаю что при Ссср было хорошо но при Ссср сборная могла дойти до полуфинала евро и сотрясатели воздуха как раз ты и тебе подобные потому что вы только и пиз.... ой как все плохо и решение у вас одно давйте всех разгоним . Норматив по знакам что это?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > кузнецов артем 19 января 2018, 18:20

      Воруют не обязательно будучи чиновниками и беря взятки. Воруют . например, будучи бизнесменами и давая взятки, при этом получая госзаказы по завышенным расценкам, в обход законов, откаты называются. Ты не в курсе?

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      кузнецов артем > kykyi 19 января 2018, 19:05

      Ты мне приведи пример конкретный в футболе

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      la verdad > кузнецов артем 19 января 2018, 22:13

      Слушай, а можно от тебя что-то конкретное увидеть?))) Очень ты похож на наш МИД... Требуешь доказательств, не предъявляя своих. Как в новом офисе на Оптиков?)

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      кузнецов артем > la verdad 19 января 2018, 22:49

      Я например знаю что сейчас в стране спортивных соорружений было больше чем в Ссср в перед развалом, или например что стоимость стадионов увеличивалась так как увеличивался курс доллара, знаю что в моем городе построили бассейн, ледовую арену, фок и футбольную академию и отремонтировали все школы, посезонно делают дороги, строят детсады. Тебе советую просто посмотреть статистику как увеличиваеться количество спорт.сооружений и то на сколько города становятся обспечены ими.Прежде чем трепать языком надо цифры смотреть еще советую посмотреть сколько у нас строиться баз для тренировки олимпийцев

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > кузнецов артем 20 января 2018, 06:04

      А по сравнению с 1913 г, так вообще , рай небесный.

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      кузнецов артем > kykyi 20 января 2018, 10:01

      В Ссср было 14 республик и Россия, а сейчас толлько Россия и сейчас уже по количеству спорт.сооружений превышает уровень Ссср. Прежде че,что то писать подумай, что ты пишешь. Хотя ты же за Канчельскиса лиж бы поп..... , но при этом ни каких фактов,ни какой статистики нчего не приводите.

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      кузнецов артем > kykyi 20 января 2018, 10:03

      Че никаких примеров не знаешь?

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      kykyi > кузнецов артем 20 января 2018, 10:13

      Тебе сколько лет, извини? Ты или совсем наивный или из двух одно. Не досуг мне с тобой, продолжай оставаться в "счастье".

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      кузнецов артем > kykyi 20 января 2018, 12:05

      Да да, сказать нечего так и лучше вообще бы не писал. Вот тебе пример к чему я отношусь негативно.В моей области было предприятие оно платило налоги за счет чего спорту в области оказывалась поддержка, предприятие купил бизнесмен чей бизнес зарегистрирован в Москве, поэтому предприятие из моей области теперь платит налоги в Москву и финансовая поддержка спорта уменьшилась.По этой проблеме я считаю что нужно сделать так, чтоы предприятия платили налоги территориально, то есть в ту область в которрй они находяться

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      kykyi > кузнецов артем 20 января 2018, 13:08

      Еще раз, сколько тебе лет, и сколько классов школы ты закончил? Ты хотя бы представляешь структкру налогообложения в нашей стране?

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      кузнецов артем > kykyi 20 января 2018, 22:13

      Мой возраст влияет на то можешь ли ты привести примеры в свою правоту? Всю структуру не знаю, знаю про мой пример. Мне вот интересно я все вам отвечаю и отвечаю, но ты мне какие нить примеры все таки приведешь ?

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