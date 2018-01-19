Канчельскис: «Проблема российского футбола – большое количество дилетантов и проходимцев»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о проблемах российского футбола.

Ранее национальная команда поднялась с 64-го на 62-е место в рейтинге ФИФА и перестала быть худшей сборной среди участников ЧМ-2018.

«62-е? Хорошо хоть, что не 72-е. Все закономерно. Находимся на том месте, которое заслуживаем. В советское время мы были в десятке, в 90-е тоже располагались достаточно высоко. Наша проблема, как мне кажется – большое количество дилетантов и проходимцев в футболе. Исправить ситуацию краткосрочно тяжело, если вообще возможно.

Но в качестве примера напрашивается Германия, которая после нескольких неудачных турниров сделала выводы, в 2006 году на домашнем чемпионате мира они заняли третье место, а в 2014-м вообще выиграли турнир. Этого результата они добились, перестроив систему. Я не пессимист, я – реалист и говорю, что вижу», – сказал Канчельскис.

«У нас не оборона, а банда анархистов». Самый жесткий эксперт России