Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис: «Проблема российского футбола – большое количество дилетантов и проходимцев»

Канчельскис: «Проблема российского футбола – большое количество дилетантов и проходимцев»

19 января 2018, 12:23
34

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о проблемах российского футбола.

Ранее национальная команда поднялась с 64-го на 62-е место в рейтинге ФИФА и перестала быть худшей сборной среди участников ЧМ-2018.

«62-е? Хорошо хоть, что не 72-е. Все закономерно. Находимся на том месте, которое заслуживаем. В советское время мы были в десятке, в 90-е тоже располагались достаточно высоко. Наша проблема, как мне кажется – большое количество дилетантов и проходимцев в футболе. Исправить ситуацию краткосрочно тяжело, если вообще возможно.

Но в качестве примера напрашивается Германия, которая после нескольких неудачных турниров сделала выводы, в 2006 году на домашнем чемпионате мира они заняли третье место, а в 2014-м вообще выиграли турнир. Этого результата они добились, перестроив систему. Я не пессимист, я – реалист и говорю, что вижу», – сказал Канчельскис.

«У нас не оборона, а банда анархистов». Самый жесткий эксперт России

Источник: ФАН
Чемпионат мира Россия Канчельскис Андрей
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чикомас
1516354065
Это проблема всей нашей страны....
Ответить
zatonn
1516355062
Всё правильно сказано. Но это не только в футболе, как не грустно..
Ответить
кузнецов артем
1516356197
Ты не пессимист, а проходимец ибо сам прекрасно знаешь что после развала все было разорено. Непонимаю чего своими глупыми высказываниями добиваеться собирается этот пресонаж.В Советское время и Югославия была топовой сборной после развала ее тоже сборные тех стран не выигрывают турниры. Только людям внушаешь негатив, наш футбол развивается 15 лет от силы, так реформы по Дюсш начали принимать еще позже лимит тоже приняли позже, гос академии будут только строить после чма. Не понимаю чего вы хотите и чего вы жалуетесь все. На референдуме вы же проголовали за развал Ссср, там была налажена система, а сейчас пришлось все занаво налаживать и так не только в футболе а в большинстве видов спорта
Ответить
Garrincha58
1516358771
Всех кто сейчас причастен к российскому футболу надо гнать поганой метлой, а некоторых даже можно и нужно привлечь к ответственности и это касается не только в РФС РФПЛ и ФНЛ но и руководителей многих клубов которые сосут бабло из госбюджета и ни хрена не делают то есть хорошо устроились и поэтому проголосовали против реформ Федуна
Ответить
Ruryu
1516359703
Сейчас,даже не место в рейтинге интересно,а вообще способность сборной,что-то показывать на поле. К сожалению,чем строже лимит,тем хуже играет сборная. Дошли до натурализации игроков-толку 0 целых х... десятых.. наверное,дальше-хуже..
Ответить
Axe111
1516363587
Все верно, наш футбол Г***
Ответить
BarStep
1516455982
кузнецов артем, а мне понравилось как ты уделал этих ушлепков - kykyi и la verdad!!!
Ответить
yorgenbarenz
1516460092
Андрей не первый раз про проходимцев заявляет.Было бы очень хорошо увидеть официальное заявление Канчельскиса,где он поимённо всех перечислит и опишет. К примеру(как я могу представить):1) В.Мутко.Профессиональный проходимец высокой степени посвящения; 2)А.Смертин.Начинающий "офицер" РФС.Характер приближается к нордическому;3)Н.Симонян.Характер давно нордический,поэтому боятся выгнать.И.т.д.
Ответить
Главные новости
ФотоЭкс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
10:56
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
4
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
2
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
2
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
11
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
15
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
1
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
Вчера, 15:48
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+