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    Сборная России поднялась на две строчки в рейтинге ФИФА

    ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

    Сборная России поднялась с 64 места на 62.

    Первое место сохранила сборная Германии, на втором – Бразилия, третье занимает команда Португалии.

    1 (1 в прошлом месяце). Германия – 1602 очка
    2 (2). Бразилия – 1483
    3 (3). Португалия – 1358
    4 (4). Аргентина – 1348
    5 (5). Бельгия – 1325
    6 (6). Испания – 1231
    7 (7). Польша – 1209
    8 (8). Швейцария – 1190
    9 (9). Франция – 1183
    10 (10). Чили – 1147
    ...62 (64). Россия – 534…

    Источник: ФИФА

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    18.01.2018 12:45
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 22 января 2018, 22:34

      С какого перепуга вдруг поднялись? Вроде бы и не играли вовсе.
      Очевидно не мы поднялись, а соперник просел.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 18 января 2018, 19:56

      А где, блин, сэшэаааа?????
      Ваще в ЖО...........ЕЕЕ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 января 2018, 18:07

      супер! когда матчи проводим опускаемся в таблице а когда нет поднимаемся)) вывод: нужно вообще не играть тогда будем первые!)) но вообще то давно понятно что этот рейтинг не показатель.

      4
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      Рейтинг: +718

      Антимат > OfaZavr 18 января 2018, 18:13

      Эта наша стратегия развития.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Антимат 18 января 2018, 18:15

      точно, всех уделаем скоро! :))

      0
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 18 января 2018, 18:03

      Гроза авторитетов.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4025

      raritet 18 января 2018, 17:34

      похоже перестали нюхать и уже как-то вверх поползли, а если еще просто подумать о допинге, нет не нужно его принимать, то сразу увидим скачок, ну а уж если как все первые команды под чем-то , мы не знаем , под чем , то глядишь и в первые ряды , к тем , у кого уже с допингом полный порядок....Как-то так...

      0
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      Рейтинг: +5444

      Приус 18 января 2018, 17:31

      Нормальное место для страны, по зарплатам, здравоохранению и производительности еще ниже.

      4
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 18 января 2018, 17:20

      Нахрен мне первые 10 мест таблицы? Мне более интересно кого мы вздрючили. Лучше уж ближайших к нашей сборной показать.

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 18 января 2018, 17:16

      Нужно скрин сделать и в рамку, внукам показывать.

      4
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 18 января 2018, 17:10

      Дрожжите немцы с бразильцами. Русские идут.

      5
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 18 января 2018, 14:31

      ну походу из группы выйдем!!!!))))

      1
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