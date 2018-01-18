Сборная России поднялась на две строчки в рейтинге ФИФА

С какого перепуга вдруг поднялись? Вроде бы и не играли вовсе.
Очевидно не мы поднялись, а соперник просел.
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.
Сборная России поднялась с 64 места на 62.
Первое место сохранила сборная Германии, на втором – Бразилия, третье занимает команда Португалии.
1 (1 в прошлом месяце). Германия – 1602 очка
2 (2). Бразилия – 1483
3 (3). Португалия – 1358
4 (4). Аргентина – 1348
5 (5). Бельгия – 1325
6 (6). Испания – 1231
7 (7). Польша – 1209
8 (8). Швейцария – 1190
9 (9). Франция – 1183
10 (10). Чили – 1147
...62 (64). Россия – 534…