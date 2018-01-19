Райола получит 12 миллионов комиссионных от перехода Санчеса в «МЮ»

Известный футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса, получит серьезное вознаграждение за переход своего клиента в «Манчестер Юнайтед». Комиссия составит 12 миллионов фунтов стерлингов. Сама сделка по переходу 29-летнего чилийца может быть оформлена уже в пятницу, 19 января.

Зарплата Санчеса в «МЮ» составит 350 тысяч фунтов в неделю, что составляет более 18 миллионов фунтов в год. Контракт будет рассчитан на 4,5 года.

Всего же затраты «Манчестер Юнайтед» на переход Санчеса составят 180 миллионов фунтов. В «Арсенал» отправится полузащитник Генрих Мхитарян как часть данной сделки.