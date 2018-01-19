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    Райола получит 12 миллионов комиссионных от перехода Санчеса в «МЮ»

    Известный футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса, получит серьезное вознаграждение за переход своего клиента в «Манчестер Юнайтед». Комиссия составит 12 миллионов фунтов стерлингов. Сама сделка по переходу 29-летнего чилийца может быть оформлена уже в пятницу, 19 января.

    Зарплата Санчеса в «МЮ» составит 350 тысяч фунтов в неделю, что составляет более 18 миллионов фунтов в год. Контракт будет рассчитан на 4,5 года.

    Всего же затраты «Манчестер Юнайтед» на переход Санчеса составят 180 миллионов фунтов. В «Арсенал» отправится полузащитник Генрих Мхитарян как часть данной сделки.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    19.01.2018 11:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 20 января 2018, 13:01

      Может успокоится и оставит в покое нашего пацана-кипера

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 19 января 2018, 15:20

      Не плохо быть агентом)

      0
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      Рейтинг: +206

      Эмом 19 января 2018, 13:33

      Райола агент Мхитаряна а не Санчеса

      2
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      Рейтинг: +206

      Эмом 19 января 2018, 13:33

      По информации The Telegraph, агент чилийца Фернандо Феличевич заработает на трансфере 13,5 млн евро. Эту сумму в качестве комиссионных ему выплатит клуб из Манчестера.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 19 января 2018, 12:57

      этот райола нормально жарит клубы ! ))))))))) молодец !! но неймар старший наверное посильнее будет в этом вопросе ! особенно если толкнет своего сынка в реал летом ))))

      0
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      Рейтинг: +1894

      lek! 19 января 2018, 11:31

      Как этот человек поднимает бабки , и все бегут к нему. Нужно всем клубам отказаться от его услуг , он портит футбол.

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