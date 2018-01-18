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    Мевля: «Зенит» играл лучше в ЛЕ, чем в чемпионате России»

    Защитник «Зенита» Миха Мевля оценил выступление клуба в первой части сезона.

    – Мы лучше играли в Лиге Европы, чем в чемпионате России. Будем стараться, чтобы поправить свое положение в премьер-лиге и привести все к общему знаменателю. Сезон еще не закончен.

    – Вы играете в чемпионате России уже полтора года. Успели составить впечатление о турнире?

    – Очень качественный чемпионат, где команды много борются и бегают. За последний год существенно вырос уровень инфраструктуры. Все футболисты, кого я знаю, наслаждаются игрой в России.

    – «Зенит» играет на самом большом клубном стадионе страны, а матчи сине-бело-голубых посещает больше всего болельщиков. Как вам полгода на этой арене?

    – Что-то невероятное! У нас отличная посещаемость, и наши болельщики помогают своей поддержкой, заставляя нас выкладываться на все сто процентов. Полный стадион – это лучшая мотивация, которая только может быть.

    – Как оцените шансы на то, чтобы вернуться на первое место?

    – Впереди очень много матчей, так что у нас есть все шансы на победу.

    – В Лиге Европы сине-бело-голубым предстоит встретиться с «Селтиком». Хорошо знакомы с этой командой?

    – На самом деле еще рано говорить об этом. Необходимо успешно завершить два тренировочных сбора, и после этого мы будем полностью сконцентрированы на играх против шотландцев. Пока могу сказать, что «Селтик» – сильный соперник, и нас ждут очень интересные матчи.

    Команда Роберто Манчини ушла на зимний перерыв в РФПЛ в статусе второй команды чемпионата. Турнир возобновится в марте.

    Матчи 1/16 финала ЛЕ против «Селтика» состоятся 15 и 22 февраля.

    Источник: ФК «Зенит»

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    18.01.2018 17:15
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