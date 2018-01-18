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    Пике: «С «Эспаньолом» всегда было тяжело играть на выезде»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике старался не обращать внимание на оскорбления в свой адрес и адрес своей супруги певицы Шакиры в первом матче 1/4 финала Кубка Испании против «Эспаньола».

    «Я не обращаю внимание на такое поведение. С «Эспаньолом» всегда было тяжело играть на выезде.

    Лично я надеюсь, что это не случится на «Камп Ноу», и никто не будет меня оскорблять или бросать предметы на поле», – сказал Пике.

    Первый матч 1/4 финала Кубка Испании «Эспаньол» – «Барселона» завершился со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 25 января.

    Источник: Sport.es

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    18.01.2018 10:43
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