Пике: «С «Эспаньолом» всегда было тяжело играть на выезде»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике старался не обращать внимание на оскорбления в свой адрес и адрес своей супруги певицы Шакиры в первом матче 1/4 финала Кубка Испании против «Эспаньола».

«Я не обращаю внимание на такое поведение. С «Эспаньолом» всегда было тяжело играть на выезде.

Лично я надеюсь, что это не случится на «Камп Ноу», и никто не будет меня оскорблять или бросать предметы на поле», – сказал Пике.

Первый матч 1/4 финала Кубка Испании «Эспаньол» – «Барселона» завершился со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 25 января.