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Пике: «С «Эспаньолом» всегда было тяжело играть на выезде»

18 января 2018, 10:43

Защитник «Барселоны» Жерар Пике старался не обращать внимание на оскорбления в свой адрес и адрес своей супруги певицы Шакиры в первом матче 1/4 финала Кубка Испании против «Эспаньола».

«Я не обращаю внимание на такое поведение. С «Эспаньолом» всегда было тяжело играть на выезде.

Лично я надеюсь, что это не случится на «Камп Ноу», и никто не будет меня оскорблять или бросать предметы на поле», – сказал Пике.

Первый матч 1/4 финала Кубка Испании «Эспаньол» – «Барселона» завершился со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 25 января.

Источник: Sport.es
Испания. Кубок Барселона Эспаньол Пике Жерар
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