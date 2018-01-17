Аленья, Динь и Денис Суарес – в стартовом составе «Барселоны» на дерби с «Эспаньолом»

Стали известны стартовые составы «Эспаньола» и «Барселоны» на первый матч 1/4 финала Кубка Испании.

«Эспаньол»: Лопес, Наварро, Кариколь, Налдо, Дуарте, Лопес, Санчес, Дардер, Гранеро, Фуэго, Морено.

«Барселона»: Силлессен, Динь, Пике, Вермален, Видаль, Роберто, Паулиньо, Аленья, Бускетс, Д. Суарес, Месси.

Встреча пройдет на стадионе «Корнелья-Эль Прат». Начало – в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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