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    Бывший духовник «Зенита» осужден на 14 лет за педофилию

    Санкт-петербургский экс-священник Глеб Грозовский сядет в тюрьму на 14 лет за педофилию. Такое решение вынес Приозерский суд Ленинградской области в лице судьи Людмилы Яшиной.

    Следствие продолжалось четыре года и оно выяснило, что уже лишенный сана Грозовский надругался над несколькими детьми в оздоровительных лагерях России и Греции. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

    Напомним, что, будучи в сане, священник являлся духовником санкт-петербургского «Зенита».

    Источник: Интерфакс

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    17.01.2018 13:06
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +839

      dimag 20 января 2018, 14:02

      вместо - "будучи в сане" прочитал - будучи в сауне )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат 17 января 2018, 20:32

      Все три строчки, а сколько лжи. "Духовником Зенита" этого священника нарекли московские журналисты, причем нарекли сугубо после того, как он был обвинен в педофилии. До этого никто ни на каких бомбардирах.ру и ведать не ведал об отце Грозовском. Почему его так нарекли - потому что он был в свое время духовником Зырянова или потому что Москва и конкретно Спартак ненавидят Питер и конкретно Зенит? По-моему ответ очевиден. Объяснять что в ФК Зенит равно как и в другом футбольном клубе России должности духовника нет и быть не может пресс-служба Зенита задолбалась еще в 2013 году. И наконец, самое главное. Я изучал материалы дела Грозовского, большая часть которых была опубликована в журналистских расследованиях МК в Питере, Комсомолки и еще некоторых газет. Склоняюсь к тому, что дело это заказное, политическое и находится в той же плоскости, что и убийство отца Меня, не менее известного православного священника еврейского происхождения.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 января 2018, 20:04

      Бывший священник Кураев давно рассказал как развита педофилия в Духовных семинариях.А прихожане после этого им руки целуют,прости господи....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 января 2018, 19:58

      Слишком мягкое наказание, должна быть вышка!
      А по сути вопрос - зачем это здесь, на футбольном сайте???

      2
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 17 января 2018, 18:59

      Давно надо уже РЦП налогами обложить!!!
      Пидофилы да еще и деньги воруют...

      4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 января 2018, 18:46

      Зенит тут не причем ! Он вот такой маньяк ! И свое получит в колонии !

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 января 2018, 18:39

      в который раз супер футбольная новость без которой не обойтись.

      4
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      Рейтинг: +361

      sergan113 17 января 2018, 17:55

      какой поп, такой и приход.

      3
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 17 января 2018, 17:43

      ВООБЩЕ НЕ СЕКРЕТ. ВСЯ РЕЛИГИОЗНАЯ БРАТИЯ ПРОПИТАНА СМРАТОМ

      4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 января 2018, 17:08

      Духовный наставник и педофил.Сказать тут больше нечего.

      3
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      ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат > zigbert 17 января 2018, 20:34

      А мне есть чего. О таких как вы. Но я воздержусь.

      -1
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