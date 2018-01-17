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Бывший духовник «Зенита» осужден на 14 лет за педофилию

17 января 2018, 13:06
53

Санкт-петербургский экс-священник Глеб Грозовский сядет в тюрьму на 14 лет за педофилию. Такое решение вынес Приозерский суд Ленинградской области в лице судьи Людмилы Яшиной.

Следствие продолжалось четыре года и оно выяснило, что уже лишенный сана Грозовский надругался над несколькими детьми в оздоровительных лагерях России и Греции. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

Напомним, что, будучи в сане, священник являлся духовником санкт-петербургского «Зенита».

Источник: Интерфакс
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (53)
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VVM1964
1516183809
Можно было бы постебаться над " духом " Зенита , но призываю не делать этого .
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insider_retro
1516184317
Провокационный подтекст информации ещё раз подталкивает к мысли, что спорт, политика и религия должны существовать строго удалённо!... Иначе, порождаются всякие моральные уродства....
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3a zenit
1516184413
нахер Зенит сюда приплетать мудазвоны?Если Ахмед возил продукты на базу Зенита,а потом взорвал метро то что виноват в этом клуб?
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Nintendo8800
1516184874
там весь клуб такой
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Наварх
1516185747
Сразу видно, что журналист зацепивший Зенит с гнильцой и всё кто статью перепечатывают тоже. Новости не имеют ничего общего с футболом, простите, но автор идиот.
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kepим
1516186071
Это футбольный сайт?
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Пестрый
1516186375
Посадить духовника в петушиный угол и шарф ему на шею зинитовский, так правильно будет!
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red_blue_fury
1516186483
Грозовский - ублюдок!!!! Автор статьи - идиот и провокатор!!! Редакция бомбардира, очнитесь наконец!!! С такими успехами аудиторию потеряете совсем....останутся поклонники Бузовой и новостей про "ФСБшниц в самолетах"
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GoldPlayFIFARus9
1516189697
Всё бы ничего,но зачем эта новость на футбольном сайте? И при чём тут вообще Зенит? Может он когда-то и какого-то негра крестил,но в Африке же не напишут,что "бывший КРЁСТНЫЙ ЭФИОПА НАДРУГАЛСЯ НАД ДЕТЬМИ"....
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ufos73
1516190083
Ну понятно почему бомжи такие... Может скоро и "учителя" превзойдут )))
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