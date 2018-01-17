Бывший духовник «Зенита» осужден на 14 лет за педофилию

Санкт-петербургский экс-священник Глеб Грозовский сядет в тюрьму на 14 лет за педофилию. Такое решение вынес Приозерский суд Ленинградской области в лице судьи Людмилы Яшиной.

Следствие продолжалось четыре года и оно выяснило, что уже лишенный сана Грозовский надругался над несколькими детьми в оздоровительных лагерях России и Греции. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

Напомним, что, будучи в сане, священник являлся духовником санкт-петербургского «Зенита».