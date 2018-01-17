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    Луис Адриано готов завершить карьеру в «Спартаке»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано не скрывает, что его все устраивает в столичном клубе, в котором он готов завершить свою профессиональную карьеру.

    «Я благодарен всем тем, кто помог мне раскрыться в «Спартаке». Я счастлив тут находиться и приносить пользу команде. Те эмоции, которые я демонстрирую, показывают, что я играю за команду всем сердцем и отдаю ей всего себя.

    Для себя я не вижу в завершении карьеры в «Спартаке». Проблемы? Меня тут хорошо принимают, я чувствую себя комфортно в Москве», – заявил 30-летний бразилец.

    Адриано перешел в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана». За это время форвард принял участие в 34 матчах, забив 11 мячей и отдав семь результативных передач. Его действующий контракт со столичным клубом рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: ТАСС

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    17.01.2018 09:04
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 января 2018, 17:09

      я 2 руками за Луис

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 января 2018, 12:10

      ДАВАЙ ТАК И СДЕЛАЕМ !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 17 января 2018, 11:50

      Адриану кросавчег, не словом а делом доказал что не зря его год назад взяли в клуб.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 17 января 2018, 11:43

      Когда его подписали многие говорили что сомнительный трансфер!
      А Луис взял и стрельнул)красава,мне он нравится!реально с душой играет!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 17 января 2018, 11:26

      Игрок не плохой , так что удачи в Спартаке .

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 17 января 2018, 11:04

      Правильно человек делает, если идет игра, болельщики любят, деньги платят, что еще надо, да еще и действующий чемпион РФ.

      3
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      Рейтинг: -35

      bfdnrnern 17 января 2018, 10:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать



      нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma

      -10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 января 2018, 10:43

      если так и продолжит то мы будет только рады чтобы он остался, тем более Фарфану 34 а он вон классно играет так что только от него зависит.

      7
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 17 января 2018, 10:16

      если с такой же самоотдачей-то мы рады только будем видеть тебя в Спартаке не один сезон

      7
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      Рейтинг: +839

      dimag 17 января 2018, 10:03

      1лимон евро Милану и 4 игроку - в год,примерно 20 млн.евро до конца контракта.Однозначно брали под ЛЧ,она провалена.Судьба тройки -Адриано,Промес,Зе Луиш зависит от попадания команды в новый сезон ЛЧ.

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > dimag 17 января 2018, 10:18

      когда его брали,то в ЛЧ ещё попасть надо было,свою пользу он внес ещё в чемпионство

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