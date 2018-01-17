Луис Адриано готов завершить карьеру в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано не скрывает, что его все устраивает в столичном клубе, в котором он готов завершить свою профессиональную карьеру.

«Я благодарен всем тем, кто помог мне раскрыться в «Спартаке». Я счастлив тут находиться и приносить пользу команде. Те эмоции, которые я демонстрирую, показывают, что я играю за команду всем сердцем и отдаю ей всего себя.

Для себя я не вижу в завершении карьеры в «Спартаке». Проблемы? Меня тут хорошо принимают, я чувствую себя комфортно в Москве», – заявил 30-летний бразилец.

Адриано перешел в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана». За это время форвард принял участие в 34 матчах, забив 11 мячей и отдав семь результативных передач. Его действующий контракт со столичным клубом рассчитан до лета 2020 года.