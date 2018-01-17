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Луис Адриано готов завершить карьеру в «Спартаке»

17 января 2018, 09:04
20

Нападающий «Спартака» Луис Адриано не скрывает, что его все устраивает в столичном клубе, в котором он готов завершить свою профессиональную карьеру.

«Я благодарен всем тем, кто помог мне раскрыться в «Спартаке». Я счастлив тут находиться и приносить пользу команде. Те эмоции, которые я демонстрирую, показывают, что я играю за команду всем сердцем и отдаю ей всего себя.

Для себя я не вижу в завершении карьеры в «Спартаке». Проблемы? Меня тут хорошо принимают, я чувствую себя комфортно в Москве», – заявил 30-летний бразилец.

Адриано перешел в «Спартак» в январе 2017 года из «Милана». За это время форвард принял участие в 34 матчах, забив 11 мячей и отдав семь результативных передач. Его действующий контракт со столичным клубом рассчитан до лета 2020 года.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис
Комментарии (20)
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oyabun
1516170953
Мы в свою очередь тоже будем очень рады видеть Адриано как можно дольше в нашем клубе. Очень полезный игрок!
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insider_retro
1516171031
Его опыт и полезность, наверное, ещё долго будут востребованы в клубе!...
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FCSM#REDWHITE#
1516171107
Мы тоже благодарны за игру твою продолжай так жи!
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Добрый Бобер
1516171901
А ведь только ленивый не хаял "Спартак" за этот трансфер.
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RedWhiteFans2
1516172010
Нет просто закончить, а многократным чемпионом России и обладателем Лиги Чемпионов и Европы.
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alexivanof197
1516173418
если с такой же самоотдачей-то мы рады только будем видеть тебя в Спартаке не один сезон
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OfaZavr
1516174998
если так и продолжит то мы будет только рады чтобы он остался, тем более Фарфану 34 а он вон классно играет так что только от него зависит.
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bfdnrnern
1516175017
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma
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Vlad_Tverskoy
1516178613
Когда его подписали многие говорили что сомнительный трансфер! А Луис взял и стрельнул)красава,мне он нравится!реально с душой играет!
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VVM1964
1516179580
" Хороший дом , хорошая жена , что еще надо человеку что бы встретить старость " )))) ... А если серьезно , Адриано один из лучших в Спартаке , поэтому болельщики Спартака будут только рады - впереди еще много борьбы и " непокоренных вершин " - Удачи , здоровья и искрометной игры .
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