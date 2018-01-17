Веденеев ждет Анюкова в основе «Зенита», а Новосельцева в клубе с оборонительным футболом

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Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев уверен, что у Александра Анюкова еще может быть шанс закрепиться в команде, если тот согласится на снижение количества игрового времени. А вот Ивану Новосельцеву он рекомендует реанимировать карьеру в команде, играющей в оборонительный футбол.
«Анюков всегда отличался большим терпением. У него периодически возникали проблемы с игровым временем и в более раннем возрасте. Но за счет своего трудолюбия Александр всегда доказывал свою состоятельность. Думаю, и сейчас возможно его возвращение в основу – правда, если он готов получать немного игрового времени.
С Новосельцевым же все ясно – он не играет вообще и засиделся в «Зените». Ему давно пора менять команду и реанимировать карьеру в другом клубе. Иван не подходит под игровую модель сине-бело-голубых, его характеристики не соответствуют требованиям клуба. Он подходит для команд, которые играют в супероборонительный футбол», – отметил Веденеев.