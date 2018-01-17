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    Веденеев ждет Анюкова в основе «Зенита», а Новосельцева в клубе с оборонительным футболом

    Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев уверен, что у Александра Анюкова еще может быть шанс закрепиться в команде, если тот согласится на снижение количества игрового времени. А вот Ивану Новосельцеву он рекомендует реанимировать карьеру в команде, играющей в оборонительный футбол.

    «Анюков всегда отличался большим терпением. У него периодически возникали проблемы с игровым временем и в более раннем возрасте. Но за счет своего трудолюбия Александр всегда доказывал свою состоятельность. Думаю, и сейчас возможно его возвращение в основу – правда, если он готов получать немного игрового времени.

    С Новосельцевым же все ясно – он не играет вообще и засиделся в «Зените». Ему давно пора менять команду и реанимировать карьеру в другом клубе. Иван не подходит под игровую модель сине-бело-голубых, его характеристики не соответствуют требованиям клуба. Он подходит для команд, которые играют в супероборонительный футбол», – отметил Веденеев.

    Источник: Известия

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    17.01.2018 08:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -35

      bfdnrnern 17 января 2018, 10:43

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tok.pw/kachokdoma

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 17 января 2018, 09:30

      Анюков молодец, пару игр в кубке еще может и сыграть)

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 17 января 2018, 09:15

      35 лет уже для крайнего защитника это ООчень много...был бы центральным еще мог бы год другой поиграть, а так только на замены.

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