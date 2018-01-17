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  • Веденеев ждет Анюкова в основе «Зенита», а Новосельцева в клубе с оборонительным футболом

Веденеев ждет Анюкова в основе «Зенита», а Новосельцева в клубе с оборонительным футболом

17 января 2018, 08:56
3

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев уверен, что у Александра Анюкова еще может быть шанс закрепиться в команде, если тот согласится на снижение количества игрового времени. А вот Ивану Новосельцеву он рекомендует реанимировать карьеру в команде, играющей в оборонительный футбол.

«Анюков всегда отличался большим терпением. У него периодически возникали проблемы с игровым временем и в более раннем возрасте. Но за счет своего трудолюбия Александр всегда доказывал свою состоятельность. Думаю, и сейчас возможно его возвращение в основу – правда, если он готов получать немного игрового времени.

С Новосельцевым же все ясно – он не играет вообще и засиделся в «Зените». Ему давно пора менять команду и реанимировать карьеру в другом клубе. Иван не подходит под игровую модель сине-бело-голубых, его характеристики не соответствуют требованиям клуба. Он подходит для команд, которые играют в супероборонительный футбол», – отметил Веденеев.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Анюков Александр Новосельцев Иван Веденеев Сергей
Комментарии (3)
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InterMilLano1908
1516169747
35 лет уже для крайнего защитника это ООчень много...был бы центральным еще мог бы год другой поиграть, а так только на замены.
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Jenea83
1516170636
Анюков молодец, пару игр в кубке еще может и сыграть)
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bfdnrnern
1516175024
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