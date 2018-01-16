Актер Маклаков: «Канчельскису и Промесу надо помириться. Это похоже на детский сад»

Актер театра и кино Александр Маклаков поделился мнением о конфликте Андрея Канчельскиса и Квинси Промеса.

Ранее экс-футболист «Манчестер Юнайтед» сказал, что Промес не сможет заиграть в АПЛ. Голландец ответил, что Канчельскис не понимает, о чем говорит.

«Канчельскису и Промесу нужно помириться, потому что похоже на детский сад — старший и младший воспитанники. Если это вредит нашей команде – немедленно мириться! А нас, болельщиков, очень сложно расстроить. Мы как любили Промеса, так и любим, как с уважением относимся к Канчельскису, так и будем. Бывает такое, пройдет», — сказал Маклаков.

26-летний в текущем сезоне забил 15 голов и отдал восемь результативных передач в 25 встречах всех турниров.

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