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  • Актер Маклаков: «Канчельскису и Промесу надо помириться. Это похоже на детский сад»

Актер Маклаков: «Канчельскису и Промесу надо помириться. Это похоже на детский сад»

16 января 2018, 23:00
7

Актер театра и кино Александр Маклаков поделился мнением о конфликте Андрея Канчельскиса и Квинси Промеса.

Ранее экс-футболист «Манчестер Юнайтед» сказал, что Промес не сможет заиграть в АПЛ. Голландец ответил, что Канчельскис не понимает, о чем говорит.

«Канчельскису и Промесу нужно помириться, потому что похоже на детский сад — старший и младший воспитанники. Если это вредит нашей команде – немедленно мириться! А нас, болельщиков, очень сложно расстроить. Мы как любили Промеса, так и любим, как с уважением относимся к Канчельскису, так и будем. Бывает такое, пройдет», — сказал Маклаков.

26-летний в текущем сезоне забил 15 голов и отдал восемь результативных передач в 25 встречах всех турниров.

«У нас не оборона, а банда анархистов». Самый жесткий эксперт России

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Канчельскис Андрей
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1516134228
Не надо вмешиваться! Очевидно, что Промесу это на пользу. Он начинает глубже анализировать свою игру, заводится. У него есть характер. А Андрей совсем не дилетант, многое у него по делу. Футбол - это борьба, и не только на травке за мячик.
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la verdad
1516135809
А кто такой это? Виноват. Не знаю таких актёров ...
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Диктор
1516160459
Зачем мириться с этим прибалтом?????? Кто он для Спартака -итог-никто и зовут его нытик .
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батог
1516163412
Это как деду со внуком? А может дед нетого?
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momwig_
1516169171
А с чего это прямо так НАДО с Канчельскисом мириться? Кто он такой для Спартака? Пусть изучает закоулки ануса... мириться с ним.
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OfaZavr
1516173435
нужно прекратить журналистам их стравливать вот и все.
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Bobafett
1516175775
Маклаков Алексей вообще то, а не Александр!
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