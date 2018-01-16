Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Актер Маклаков: «Канчельскису и Промесу надо помириться. Это похоже на детский сад»

    Актер театра и кино Александр Маклаков поделился мнением о конфликте Андрея Канчельскиса и Квинси Промеса.

    Ранее экс-футболист «Манчестер Юнайтед» сказал, что Промес не сможет заиграть в АПЛ. Голландец ответил, что Канчельскис не понимает, о чем говорит.

    «Канчельскису и Промесу нужно помириться, потому что похоже на детский сад — старший и младший воспитанники. Если это вредит нашей команде – немедленно мириться! А нас, болельщиков, очень сложно расстроить. Мы как любили Промеса, так и любим, как с уважением относимся к Канчельскису, так и будем. Бывает такое, пройдет», — сказал Маклаков.

    26-летний в текущем сезоне забил 15 голов и отдал восемь результативных передач в 25 встречах всех турниров.

    «У нас не оборона, а банда анархистов». Самый жесткий эксперт России

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2018 23:00
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett 17 января 2018, 10:56

      Маклаков Алексей вообще то, а не Александр!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 января 2018, 10:17

      нужно прекратить журналистам их стравливать вот и все.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 17 января 2018, 09:06

      А с чего это прямо так НАДО с Канчельскисом мириться? Кто он такой для Спартака? Пусть изучает закоулки ануса... мириться с ним.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 17 января 2018, 07:30

      Это как деду со внуком? А может дед нетого?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 января 2018, 06:40

      Зачем мириться с этим прибалтом?????? Кто он для Спартака -итог-никто и зовут его нытик .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 16 января 2018, 23:50

      А кто такой это? Виноват. Не знаю таких актёров ...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 января 2018, 23:23

      Не надо вмешиваться! Очевидно, что Промесу это на пользу. Он начинает глубже анализировать свою игру, заводится. У него есть характер. А Андрей совсем не дилетант, многое у него по делу. Футбол - это борьба, и не только на травке за мячик.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11