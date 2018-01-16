Большинство клубов РФПЛ хотят видеть в заявке на сезон восемь легионеров

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о том, что на общем собрании клубов РФПЛ, прошедшем сегодня в Москве, большинство клубов выступили за то, чтобы в заявку на сезон входило восемь легионеров. При этом он подчеркнул, что гораздо больше вопросов и обсуждений вызвали критерии качества зарубежных футболистов.

Ранее на исполкоме РФС было принято решение с сезона-2020/21 перейти на лимит, предусматривающий определенное количество легионеров в заявке клубов на сезон. Ныне действует схема, ограничивающая число иностранцев на поле, – их должно быть не больше шести.

«Большинство высказалось за восемь легионеров, но все еще в процессе обсуждения. Я сам, в принципе, за восемь. Больше вопросов вызвали критерии качества легионеров. Здесь еще ничего не принято. Много говорилось о том, что по предлагаемым критериям клубам так называемой нижней восьмерки не пригласить иностранцев вообще», – сказал Балашов.