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  • Большинство клубов РФПЛ хотят видеть в заявке на сезон восемь легионеров

Большинство клубов РФПЛ хотят видеть в заявке на сезон восемь легионеров

16 января 2018, 15:11
7

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о том, что на общем собрании клубов РФПЛ, прошедшем сегодня в Москве, большинство клубов выступили за то, чтобы в заявку на сезон входило восемь легионеров. При этом он подчеркнул, что гораздо больше вопросов и обсуждений вызвали критерии качества зарубежных футболистов.

Ранее на исполкоме РФС было принято решение с сезона-2020/21 перейти на лимит, предусматривающий определенное количество легионеров в заявке клубов на сезон. Ныне действует схема, ограничивающая число иностранцев на поле, – их должно быть не больше шести.

«Большинство высказалось за восемь легионеров, но все еще в процессе обсуждения. Я сам, в принципе, за восемь. Больше вопросов вызвали критерии качества легионеров. Здесь еще ничего не принято. Много говорилось о том, что по предлагаемым критериям клубам так называемой нижней восьмерки не пригласить иностранцев вообще», – сказал Балашов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал
Комментарии (7)
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APchelov
1516105380
Долой лимит!!! Либо. Запрет на любых иностранцев. Пусть только свои бегают
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dok66
1516108762
Критерий качества легионеров должен быть один - он должен быть заигран за сборную (молодежную , юношескую и тд .) !
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FanatSerj
1516110191
Лучше они наоборот сделали, ввели лимит паспортистов в ТОП клубах РПЛ, а вот так называемой нижней восьмерки пусть одни паспортисты и играют, причем на ЗП какую там платят, да еще и с задержками по году, вот тогда бы мотивация появилась на условные два вакантных места в Зените ))) Чтобы оно реально было - "Газпром мечты сбываются", а не как сейчас "Газпром все равно заплатит"
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пряник929
1516111649
Нет смысла обсуждать, играть никто не хочет, даже зарабатывать не хотят, а хотят просто получать ....
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пряник929
1516111794
Менять надо не лимит, а психологию футбола, то бишь футболистов
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SpartakSpartakSpartak
1516115461
Легионеры должны быть качественные, клубы из второй восьмерки живут на государственные деньги и не представляют нашу страну на международной арене. Пусть воспитывают наши таланты и народные деньги идут российским футболистам.
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lordmrv
1516122915
Ну не совсем согласен. Почему не сделать 10+15. А на поле во время матча хоть сразу 10 легионеров и выходит.В чем беда? Это позволит обрушить цены на наших футболистов и заставит их хоть ка-то стремиться зарабатывать (а не получать!). Если я не прав, простите и прошу, аргументированно ответьте.
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