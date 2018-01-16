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    Большинство клубов РФПЛ хотят видеть в заявке на сезон восемь легионеров

    Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о том, что на общем собрании клубов РФПЛ, прошедшем сегодня в Москве, большинство клубов выступили за то, чтобы в заявку на сезон входило восемь легионеров. При этом он подчеркнул, что гораздо больше вопросов и обсуждений вызвали критерии качества зарубежных футболистов.

    Ранее на исполкоме РФС было принято решение с сезона-2020/21 перейти на лимит, предусматривающий определенное количество легионеров в заявке клубов на сезон. Ныне действует схема, ограничивающая число иностранцев на поле, – их должно быть не больше шести.

    «Большинство высказалось за восемь легионеров, но все еще в процессе обсуждения. Я сам, в принципе, за восемь. Больше вопросов вызвали критерии качества легионеров. Здесь еще ничего не принято. Много говорилось о том, что по предлагаемым критериям клубам так называемой нижней восьмерки не пригласить иностранцев вообще», – сказал Балашов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.01.2018 15:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 16 января 2018, 20:15

      Ну не совсем согласен. Почему не сделать 10+15. А на поле во время матча хоть сразу 10 легионеров и выходит.В чем беда? Это позволит обрушить цены на наших футболистов и заставит их хоть ка-то стремиться зарабатывать (а не получать!). Если я не прав, простите и прошу, аргументированно ответьте.

      0
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      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 16 января 2018, 18:11

      Легионеры должны быть качественные, клубы из второй восьмерки живут на государственные деньги и не представляют нашу страну на международной арене. Пусть воспитывают наши таланты и народные деньги идут российским футболистам.

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 января 2018, 17:09

      Менять надо не лимит, а психологию футбола, то бишь футболистов

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 января 2018, 17:07

      Нет смысла обсуждать, играть никто не хочет, даже зарабатывать не хотят, а хотят просто получать ....

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 января 2018, 16:43

      Лучше они наоборот сделали, ввели лимит паспортистов в ТОП клубах РПЛ, а вот так называемой нижней восьмерки пусть одни паспортисты и играют, причем на ЗП какую там платят, да еще и с задержками по году, вот тогда бы мотивация появилась на условные два вакантных места в Зените )))
      Чтобы оно реально было - "Газпром мечты сбываются", а не как сейчас "Газпром все равно заплатит"

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 января 2018, 16:19

      Критерий качества легионеров должен быть один - он должен быть заигран за сборную (молодежную , юношескую и тд .) !

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 января 2018, 15:23

      Долой лимит!!! Либо. Запрет на любых иностранцев. Пусть только свои бегают

      -1
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