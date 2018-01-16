Моуринью: «Санчес? Думаю, у «Манчестер Юнайтед» есть шанс»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию с возможным переходом в стан манкунианцев нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

«Я не уверен в том, что трансфер произойдет. Но в то же время, не могу говорить и о неуверенности в этом вопросе. Я просто расслабился.

Мы чувствуем, что он игрок «Арсенала» и может остаться там, но также есть ощущение, что если он решит уйти, то у «Манчестер Юнайтед» есть шанс. Однако, скорее всего, таким игроком, как Алексис, интересуются и другие топ-клубы. Поэтому кто знает? Думаю, в курсе его будущего лишь он сам, Арсен Венгер и мистер Газидис (прим. – исполнительный директор «Арсенала»).

Если Санчес останется, это будет здорово для «Арсенала», если он перейдет в «Манчестер Юнайтед», это будет отлично для нас, если он выберет какую-то другую команду, это будет прекрасно для нее», – сказал Моуринью.