Бубнов: «Дзюба приходил в «Зенит» за трофеями, но не получилось»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал решение главного тренера «Зенита» Роберто Манчини не взять на первый зимний сбор нападающего Артема Дзюбу и полузащитника Олега Шатова. Сообщалось, что оба футболиста переведены во вторую команду петербуржцев.

«Когда тренер не берет футболистов на сбор, то это означает, что он не видит их в составе. Они, скорее всего, больше не сыграют при Манчини.

У Дзюбы не так много вариантов: им интересовался «Локомотив», «Краснодар», думаю, может появиться вариант от «Арсенала», поскольку он играл при Божовиче в «Ростове». Сообщалось и об интересе за пределами России. Очевидно, что перечисленные клубы не потянут его контракт, поэтому вопрос в том, насколько Дзюба и «Зенит» готовы идти на уступки.

Понятно, что форварду нельзя оставаться в клубе до лета, иначе максимум, на что он может рассчитывать – «Зенит-2». Это абсолютно неадекватный вариант для него. Это не вяжется ни с его контрактом, ни с его амбициями, да и для клуба – это абсурдный и невыгодный сценарий. Думаю, компромисс будет найден и Артем уйдет.

Он приходил в «Зенит» за трофеями, но не получилось. Спад начался после ухода Халка и стал очевиден после прихода Манчини. В большей степени это вина Дзюбы, который не проявлял себя на должном уровне, хотя возможностей было достаточно. Есть и небольшая вина Манчини, который не смог интегрировать нападающего в свою схему», – сказал Бубнов.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 24-х встречах, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.