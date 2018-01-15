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    Бубнов: «Дзюба приходил в «Зенит» за трофеями, но не получилось»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал решение главного тренера «Зенита» Роберто Манчини не взять на первый зимний сбор нападающего Артема Дзюбу и полузащитника Олега Шатова. Сообщалось, что оба футболиста переведены во вторую команду петербуржцев.

    «Когда тренер не берет футболистов на сбор, то это означает, что он не видит их в составе. Они, скорее всего, больше не сыграют при Манчини.

    У Дзюбы не так много вариантов: им интересовался «Локомотив», «Краснодар», думаю, может появиться вариант от «Арсенала», поскольку он играл при Божовиче в «Ростове». Сообщалось и об интересе за пределами России. Очевидно, что перечисленные клубы не потянут его контракт, поэтому вопрос в том, насколько Дзюба и «Зенит» готовы идти на уступки.

    Понятно, что форварду нельзя оставаться в клубе до лета, иначе максимум, на что он может рассчитывать – «Зенит-2». Это абсолютно неадекватный вариант для него. Это не вяжется ни с его контрактом, ни с его амбициями, да и для клуба – это абсурдный и невыгодный сценарий. Думаю, компромисс будет найден и Артем уйдет.

    Он приходил в «Зенит» за трофеями, но не получилось. Спад начался после ухода Халка и стал очевиден после прихода Манчини. В большей степени это вина Дзюбы, который не проявлял себя на должном уровне, хотя возможностей было достаточно. Есть и небольшая вина Манчини, который не смог интегрировать нападающего в свою схему», – сказал Бубнов.

    В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 24-х встречах, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.

    Источник: Sportbox.ru

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    15.01.2018 14:37
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 15 января 2018, 23:19

      За какими трофеями?Его из зенита уже мокрыми тряпками гонят,а он не уходит и не уйдет,пока контракт не кончится.Бабосы и еще раз бабосы. Ну может и уйдет,только если зенит будет продолжать исправно платить.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 15 января 2018, 20:19

      Дзюбе не позавидуешь.Предстоит сделать выбор,или продолжать сидеть на лавке,или идти на менее оплачиваемый контракт в другой клуб.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 15 января 2018, 20:13

      Язык мой - враг мой!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 15 января 2018, 19:55

      в Локомотив его отправить, тогда Локомотив чемпионом точно не станет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 15 января 2018, 19:07

      по-моему он пришел в зенит за 3млн. евро в год. Всю голову пробил тогда своим контрактом

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 января 2018, 18:58

      теперь тот клуб кто Дзюбу возьмет будет обречен на всякого рода неудачи, он как мешок лени в сказке кому приходил тот сразу был никакой а как от мешка избавлялся сразу оживал))

      6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 января 2018, 18:53

      Каждому по заслугам .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 января 2018, 18:47

      Наконец-то дзюбе показали чего стоят его амбиции. Пожалуй, самый неприятный игрочишко за всю историю Зенита

      2
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 15 января 2018, 18:36

      Не в тот клуб пошел Дзюба за трофеями!

      0
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      Рейтинг: +444

      vshter76 15 января 2018, 17:38

      24 встречи в этом сезоне? Это точно?

      0
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