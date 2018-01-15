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  • Бубнов: «Дзюба приходил в «Зенит» за трофеями, но не получилось»

Бубнов: «Дзюба приходил в «Зенит» за трофеями, но не получилось»

15 января 2018, 14:37
28

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал решение главного тренера «Зенита» Роберто Манчини не взять на первый зимний сбор нападающего Артема Дзюбу и полузащитника Олега Шатова. Сообщалось, что оба футболиста переведены во вторую команду петербуржцев.

«Когда тренер не берет футболистов на сбор, то это означает, что он не видит их в составе. Они, скорее всего, больше не сыграют при Манчини.

У Дзюбы не так много вариантов: им интересовался «Локомотив», «Краснодар», думаю, может появиться вариант от «Арсенала», поскольку он играл при Божовиче в «Ростове». Сообщалось и об интересе за пределами России. Очевидно, что перечисленные клубы не потянут его контракт, поэтому вопрос в том, насколько Дзюба и «Зенит» готовы идти на уступки.

Понятно, что форварду нельзя оставаться в клубе до лета, иначе максимум, на что он может рассчитывать – «Зенит-2». Это абсолютно неадекватный вариант для него. Это не вяжется ни с его контрактом, ни с его амбициями, да и для клуба – это абсурдный и невыгодный сценарий. Думаю, компромисс будет найден и Артем уйдет.

Он приходил в «Зенит» за трофеями, но не получилось. Спад начался после ухода Халка и стал очевиден после прихода Манчини. В большей степени это вина Дзюбы, который не проявлял себя на должном уровне, хотя возможностей было достаточно. Есть и небольшая вина Манчини, который не смог интегрировать нападающего в свою схему», – сказал Бубнов.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 24-х встречах, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Бубнов Александр
Комментарии (28)
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1516016648
и ни когда не получится ни в каком клубе за все его проделки у него на лбу написано НАВЕКИ НЕ ВЕЗУЧИЙ хотя он этого и не видит
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Тraumtanzеr
1516017065
В Томь пусть писдошит, за еду играть, проститня.
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DOCTOR PENALTY
1516017265
Дзюбу уже никакой тренер не реанимирует, даже Божович. В Ростове он у него играл, когда не было того бабла, что насыпал Зенит. Это уже не игрок, даже не игрочишка.
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insider_retro
1516020392
Мне кажется, что круговорот игроков между клубами и происходит, именно, для поиска оптимальных составов в игровых построениях тренеров... И во вторую очередь - это желание игроков найти применение своим возможностям... Амбиции тренера и финансы руководства позволяют этот процесс регулировать наиболее эффективно... А когда происходят ситуации, как с Дзюбой, то это, скорее, показатель неспособности тренера рассмотреть нужное и сделать требуемое!...
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"supermax"
1516021201
Иуда-его главный трофей и его то он точно получил
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Svoysvoemubrat
1516021613
Пора завязывать с этим персонажем, бобик сдох.
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smersh45
1516023168
ещё не всё потеряно
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momwig_
1516025188
Дзюба - это проклятие. Слава Богу - от нас ушел.
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OfaZavr
1516031909
теперь тот клуб кто Дзюбу возьмет будет обречен на всякого рода неудачи, он как мешок лени в сказке кому приходил тот сразу был никакой а как от мешка избавлялся сразу оживал))
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zigbert
1516036779
Дзюбе не позавидуешь.Предстоит сделать выбор,или продолжать сидеть на лавке,или идти на менее оплачиваемый контракт в другой клуб.
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