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    «Локомотив» не рассматривает кандидатуры Дзюбы и Шатова

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что железнодорожники не рассматривали вопрос о возможно приобретении двух игроков «Зенита»Артема Дзюбы и полузащитника Олега Шатова в зимнее трансфеное окно.

    – Нужны ли «Локомотиву» Дзюба и Шатов?

    – Даже не рассматривали этот вопрос.

    – Планируете ли поднимать вопрос их возможного приобретения в это трансферное окно?

    – Фамилии данных игроков при рассмотрении различных наших планов не звучали.

    Сегодня стало известно, что Дзюба и Шатов не полетели с петербургской командой на тренировочный сбор в ОАЭ. Позже появилась информация, что оба футболиста переведены в «Зенит-2».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2018 12:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 января 2018, 18:39

      правильно, зачем нормально идущей команде непонятные личности которые могут все испортить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 15 января 2018, 15:05

      Жаль. Мне кажется, что Шатов мог бы пригодиться. Общеизвестно, Сёмин может из проблемных игроков выживать максимум.
      Как игрок ротации, по крайней мере.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 15 января 2018, 14:49

      Дзюба на сборы не поедет)

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 января 2018, 12:52

      Для успешного завершения сезона, совсем не обязательно, собирать под свои знамена тех, кто оказался не нужен другим...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +229

      Dan93 15 января 2018, 12:50

      Отлегло

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 января 2018, 12:39

      Локо эта 5-я колонна не нужна.

      1
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