«Локомотив» не рассматривает кандидатуры Дзюбы и Шатова

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что железнодорожники не рассматривали вопрос о возможно приобретении двух игроков «Зенита» – Артема Дзюбы и полузащитника Олега Шатова в зимнее трансфеное окно.

– Нужны ли «Локомотиву» Дзюба и Шатов?

– Даже не рассматривали этот вопрос.

– Планируете ли поднимать вопрос их возможного приобретения в это трансферное окно?

– Фамилии данных игроков при рассмотрении различных наших планов не звучали.

Сегодня стало известно, что Дзюба и Шатов не полетели с петербургской командой на тренировочный сбор в ОАЭ. Позже появилась информация, что оба футболиста переведены в «Зенит-2».