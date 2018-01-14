Маммана: «Зенит» не очень хорошо закончил первую часть сезона»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана поделился мнением о том, как команда провела первую половину сезона.

«Часть отпуска ушла на то, чтобы обдумать первую часть сезона, подумать о совершенных ошибках и о том, как их не допустить в будущем. С освобожденной головой, с новыми мыслями уверенно смотрим в будущее.

Считаем, что не очень хорошо закончили первую часть сезона и все мысли направлены на то, чтобы гораздо лучше завершить вторую. Впереди много матчей. Будем стараться выигрывать все!» — сказал Маммана.

«Зенит» с 37-ю очками занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ.