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    Маммана: «Зенит» не очень хорошо закончил первую часть сезона»

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана поделился мнением о том, как команда провела первую половину сезона.

    «Часть отпуска ушла на то, чтобы обдумать первую часть сезона, подумать о совершенных ошибках и о том, как их не допустить в будущем. С освобожденной головой, с новыми мыслями уверенно смотрим в будущее.

    Считаем, что не очень хорошо закончили первую часть сезона и все мысли направлены на то, чтобы гораздо лучше завершить вторую. Впереди много матчей. Будем стараться выигрывать все!» — сказал Маммана.

    «Зенит» с 37-ю очками занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: ФК «Зенит»

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    14.01.2018 15:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +125

      игрок68 14 января 2018, 22:41

      удачи и побед во второй

      1
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      Рейтинг: -16

      fdwhhb.357 14 января 2018, 17:03

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок на новый год. А вычитал о нем в этом блоге --- http://u.yool.so/kachokdoma

      -3
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 14 января 2018, 15:54

      Смотря на выступления Зенита в последние несколько лет складывается впечатление , что там только такие игроки как Маммана думают об ошибках ,которые совершили и как их избежать в будущем.А больше такое ощущение и не кому.

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 14 января 2018, 15:40

      ЗАГОЛОВОК-Маммана: «Зенит» хорошо закончил первую часть сезона»
      ТЕКСТ-Считаем, что не очень хорошо закончили первую часть сезона и все мысли направлены на то, чтобы гораздо лучше завершить вторую.

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