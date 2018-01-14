Симонян: «Британская пресса пишет о допинге в России? Хотят отобрать у нас ЧМ!»

СимонЯн,
как стойкий оловянный солдатик,
будет стоять насмерть,
но не сдасться!
Вреееешь-не возьеееешь!
Вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал информацию о том, что сборная России подозревается в намерении использовать допинг во время ЧМ-2018.
– Чему вы удивляетесь? Они же всеми силами пытаются нас торпедитровать, – сказал Симонян. – Проиграли России в борьбе за право проведения чемпионата мира и не могут успокоиться! При этом недавно на жеребьевку финального турнира в Москву приезжали Гари Линекер и Гордон Бэнкс! Вот это уважаемые люди!
– Зачем британская пресса это делает?
– В очередной раз хотят отобрать у нас чемпионат мира! Если есть доказательства – предъявите. Но уверен, что никаких доказательств быть не может.
– Теперь ФИФА планирует организовать разбирательство данного вопроса. Чем это может грозить?
– Пусть разбираются! Давно уже должны были это сделать!
По информации Daily Mail, сборная России была намерена употреблять допинг во время ЧМ-2018.
МИД РФ заявил, что британское правительство инициировало кампанию против ЧМ-2018.