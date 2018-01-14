Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Симонян: «Британская пресса пишет о допинге в России? Хотят отобрать у нас ЧМ!»

Симонян: «Британская пресса пишет о допинге в России? Хотят отобрать у нас ЧМ!»

14 января 2018, 15:01
35

Вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал информацию о том, что сборная России подозревается в намерении использовать допинг во время ЧМ-2018.

– Чему вы удивляетесь? Они же всеми силами пытаются нас торпедитровать, – сказал Симонян. – Проиграли России в борьбе за право проведения чемпионата мира и не могут успокоиться! При этом недавно на жеребьевку финального турнира в Москву приезжали Гари Линекер и Гордон Бэнкс! Вот это уважаемые люди!

– Зачем британская пресса это делает?

– В очередной раз хотят отобрать у нас чемпионат мира! Если есть доказательства – предъявите. Но уверен, что никаких доказательств быть не может.

– Теперь ФИФА планирует организовать разбирательство данного вопроса. Чем это может грозить?

– Пусть разбираются! Давно уже должны были это сделать!

По информации Daily Mail, сборная России была намерена употреблять допинг во время ЧМ-2018.

МИД РФ заявил, что британское правительство инициировало кампанию против ЧМ-2018.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Симонян Никита
Комментарии (35)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СашкаГуров
1515931334
В суды на них подавать за клевету
Ответить
hevbn 28
1515932360
Мне не кажется ,что английская пресса это делает чтобы отобрать у России ЧМ, они конечно не отрицают ,что хотели бы, но они прекрасно понимают что ФИФА это не МОК, вряд ли в Цюрихе пойдут на резкие движения меньше чем за пол года до ЧМ слишком много денег в это вложено. А пресса в Англии всегда отличалась своей "ядовитостью" как никак они на этом деньги зарабатывают.
Ответить
Сильвербой
1515933928
Они просто понимают что это будет лучший ЧМ и превзойти его никто не сможет, вот и бесятся!
Ответить
alexivanof197
1515934299
британская пресса у себя пусть разберется с расизмом и допингом,потом на Россию смотрят
Ответить
vladimir-7
1515935363
А, что делает в этой части (наш ответ) РФС и российские СМИ? Какие меры противодействия?
Ответить
Бубновский
1515935447
.....ЧМ они уже не отберут, а вот отстранить нашу сборную за допинг - вполне реально! мы же не знаем - что они вытащат из-за пазухи....как перед пхен-чхангом! ...и что наши руководители и функционеры смогут сделать????...ниииии чееее гоо!!!!...до сих пор сопли на кулак мотают!!!!!
Ответить
bolela_16
1515936515
дурдом....
Ответить
fdwhhb.357
1515938610
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok
Ответить
пряник929
1515941648
а есть закон наказать не за сделанное, а за выдуманное шизиком? Любой суд требует факты и документы, а за оговор его можно пожизненно в психушку... Может устроим голосование, кто за устройство Родченкова на лечение и обследование в психушку? Я - ЗА!!!
Ответить
alex1951
1515969686
СимонЯн, как стойкий оловянный солдатик, будет стоять насмерть, но не сдасться! Вреееешь-не возьеееешь!
Ответить
Главные новости
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
1
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
7
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
2
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
14
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
4
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
Вчера, 15:48
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+