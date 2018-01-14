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    Симонян: «Британская пресса пишет о допинге в России? Хотят отобрать у нас ЧМ!»

    Вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал информацию о том, что сборная России подозревается в намерении использовать допинг во время ЧМ-2018.

    – Чему вы удивляетесь? Они же всеми силами пытаются нас торпедитровать, – сказал Симонян. – Проиграли России в борьбе за право проведения чемпионата мира и не могут успокоиться! При этом недавно на жеребьевку финального турнира в Москву приезжали Гари Линекер и Гордон Бэнкс! Вот это уважаемые люди!

    – Зачем британская пресса это делает?

    – В очередной раз хотят отобрать у нас чемпионат мира! Если есть доказательства – предъявите. Но уверен, что никаких доказательств быть не может.

    – Теперь ФИФА планирует организовать разбирательство данного вопроса. Чем это может грозить?

    – Пусть разбираются! Давно уже должны были это сделать!

    По информации Daily Mail, сборная России была намерена употреблять допинг во время ЧМ-2018.

    МИД РФ заявил, что британское правительство инициировало кампанию против ЧМ-2018.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.01.2018 15:01
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 15 января 2018, 01:41

      СимонЯн,
      как стойкий оловянный солдатик,
      будет стоять насмерть,
      но не сдасться!
      Вреееешь-не возьеееешь!

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 января 2018, 17:54

      а есть закон наказать не за сделанное, а за выдуманное шизиком? Любой суд требует факты и документы, а за оговор его можно пожизненно в психушку... Может устроим голосование, кто за устройство Родченкова на лечение и обследование в психушку? Я - ЗА!!!

      1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > пряник929 14 января 2018, 18:38

      Родченков,козел тот ещё.... а нашим,не мешало бы,в суды таскать тех,кто пишет всякую,бездоказательную хрень

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 14 января 2018, 17:35

      Формально, конечно, нашу команду не выгонят, а засчитают технические поражения в трёх групповых матчах и ... гуляй,Вася! Праздник на нашей улице, но без нас!

      0
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      ...
      Рейтинг: +584

      Бубновский > multiscan 14 января 2018, 18:17

      ...ты знаешь, после решения МОК в отношении нашей сборной, я уже ни чему не удивлюсь...надо уже сейчас общественности бить тревогу, а руководству предпринимать какие то действия...на своем, малекулярном, уровне я не смогу ни чего сделать, а вместе мы, общественность, хоть как то сможем обратить внимание на эту проблему наше "руководство"

      -1
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      Рейтинг: -16

      fdwhhb.357 14 января 2018, 17:03

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok

      -3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 января 2018, 16:57

      "была намерена" - это как ?!! Неужели в сборной свой "крот" завелся ))))

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 января 2018, 16:49

      А "торпедитровать " это как??))))

      0
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 14 января 2018, 16:35

      Много шума из ничего.

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 14 января 2018, 16:28

      дурдом....

      1
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 14 января 2018, 16:10

      .....ЧМ они уже не отберут, а вот отстранить нашу сборную за допинг - вполне реально! мы же не знаем - что они вытащат из-за пазухи....как перед пхен-чхангом! ...и что наши руководители и функционеры смогут сделать????...ниииии чееее гоо!!!!...до сих пор сопли на кулак мотают!!!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Бубновский 14 января 2018, 16:55

      Пхен-чханг не Россия, Могут просто наши на дурнину пойти и санкции на остальные сборные ввести и все, ЧМ не будет - ФИФА банкрот.

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      Рейтинг: +584

      Бубновский > Тraumtanzеr 14 января 2018, 17:05

      ....товарисч, ты в своем уме??? ЧМ по футболу проводится под эгидой и на средства фифа...кто кого выгонит??? средства баснословные уже на счетах фифа, а так же перспективные по контрактам....все остальное - упущенная выгода, которую компании будут возмещать за счет россии...не слыхал об этом, нет?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Бубновский 14 января 2018, 17:37

      Нет не слыхал, слыхал о том, что если ЧМ не будет, то ФИФА - банкрот.И это факт.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 января 2018, 16:09

      А, что делает в этой части (наш ответ) РФС и российские СМИ? Какие меры
      противодействия?

      1
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      ...
      Рейтинг: +584

      Бубновский > vladimir-7 14 января 2018, 16:16

      ....такие же меры, как и в отношении пхен-чханга и сочинской олимпиады!!!....да ни хера они не делают!...заплата не хилая же капает, скоро к власти опять придет покровитель тех, кто их туда назначил...а че им париться???? раньше после отчетов за результаты тренера в отставку сами уходили, а сейчас - посмотрите на мудко! та над нами смеются уже даже те папуасы, которые думают, что мяч квадратный

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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Бубновский 14 января 2018, 16:56

      Мудко отстранили от спорта.

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      ...
      Рейтинг: +584

      Бубновский > Тraumtanzеr 14 января 2018, 17:10

      ...кто его отстранил? ты???....похоже, ты не внимательно слушал его последнее интервью....он же сказал - временно ухожу на отдых за счет налогоплательщика...после ЧМ по футболу вернется и дальше будет отмывать бабло

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      Тraumtanzеr > Бубновский 14 января 2018, 17:39

      25 декабря 2017 года В. Л. Мутко приостановил свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза.

      Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета Чемпионата мира-2018 по футболу.

      Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Виталия Леонтьевича председателем оргкомитета по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).

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      Бубновский > Тraumtanzеr 14 января 2018, 17:46

      ....ну какой же ты трудный, товарисч!!!!....выражение ПРИОСТАНОВИЛ тебе ни о чем не говорит???...у тебя хотя бы среднее образование есть???....приостановился - это значит остановился и сразу пошел дальше....опять не слыхал, нет?

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      Тraumtanzеr > Бубновский 15 января 2018, 14:46

      Голову лечи.

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