Симонян: «Британская пресса пишет о допинге в России? Хотят отобрать у нас ЧМ!»

Вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал информацию о том, что сборная России подозревается в намерении использовать допинг во время ЧМ-2018.

– Чему вы удивляетесь? Они же всеми силами пытаются нас торпедитровать, – сказал Симонян. – Проиграли России в борьбе за право проведения чемпионата мира и не могут успокоиться! При этом недавно на жеребьевку финального турнира в Москву приезжали Гари Линекер и Гордон Бэнкс! Вот это уважаемые люди!

– Зачем британская пресса это делает?

– В очередной раз хотят отобрать у нас чемпионат мира! Если есть доказательства – предъявите. Но уверен, что никаких доказательств быть не может.

– Теперь ФИФА планирует организовать разбирательство данного вопроса. Чем это может грозить?

– Пусть разбираются! Давно уже должны были это сделать!

По информации Daily Mail, сборная России была намерена употреблять допинг во время ЧМ-2018.

МИД РФ заявил, что британское правительство инициировало кампанию против ЧМ-2018.