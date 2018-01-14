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    Маммана: «Зенит» постарается выиграть все оставшиеся матчи»

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал о задачах петербургской команды на оставшуюся часть сезона.

    Аргентинский футболист сегодня прошел медицинский осмотр в Санкт-Петербурге после отпуска.

    – Как прошел отпуск? Удалось ли отдохнуть?

    – Часть отпуска ушла на то, чтобы обдумать первую часть сезона. Проанализировал ошибки, подумал над тем, как играть в будущем. Со свежей головой, с новыми мыслями уверенно смотрим вперед.

    – Какие мысли перед второй частью сезона?

    – Мы не очень хорошо закончили этот отрезок. Сейчас все мысли о том, чтобы финишировать как можно лучше. Впереди много матчей, постараемся выиграть все.

    – Вам уже удалось адаптироваться в России? Как вам сегодняшний мороз?

    – Конечно, мы более-менее привыкли к вашему климату, но сегодня действительно очень холодно. Единственная возможность согреться – включить дома отопление на максимум. Больше ничего не помогает.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.01.2018 10:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 января 2018, 12:00

      Для согрева бегать надо

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      Рейтинг: +6940

      mamba9090909 14 января 2018, 11:28

      Надо обязательно всё выигрывать.

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