Маммана: «Зенит» постарается выиграть все оставшиеся матчи»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал о задачах петербургской команды на оставшуюся часть сезона.

Аргентинский футболист сегодня прошел медицинский осмотр в Санкт-Петербурге после отпуска.

– Как прошел отпуск? Удалось ли отдохнуть?

– Часть отпуска ушла на то, чтобы обдумать первую часть сезона. Проанализировал ошибки, подумал над тем, как играть в будущем. Со свежей головой, с новыми мыслями уверенно смотрим вперед.

– Какие мысли перед второй частью сезона?

– Мы не очень хорошо закончили этот отрезок. Сейчас все мысли о том, чтобы финишировать как можно лучше. Впереди много матчей, постараемся выиграть все.

– Вам уже удалось адаптироваться в России? Как вам сегодняшний мороз?

– Конечно, мы более-менее привыкли к вашему климату, но сегодня действительно очень холодно. Единственная возможность согреться – включить дома отопление на максимум. Больше ничего не помогает.