Каррера – об опоздании бразильцев на сбор: «Теперь билеты им буду покупать я»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил подробности тренировочного сбора в ОАЭ.

«Почему у бразильцев такой длинный отпуск? Я добавил им всего-навсего пару дней. Они попросили об этом после матча с ЦСКА. Ребятам предстояли длинные перелеты в Бразилию и обратно.

Это занимает почти сутки. Не знаю, схитрили они немного, или мы друг друга недопоняли, но мы договаривались, что 12 января они будут здесь. Я имел в виду, чтобы 12 они были в состоянии тренироваться. То есть, вылетать нужно было 11 января.

Они же отправятся сюда в пятницу. Что ж, с этого момента билеты им покупать буду только я. Но шутки в сторону. Парни согласовали со мной продление отпуска. Всегда, если кому-то что-то надо, ребята приходят, и мы вместе решаем вопрос. Но теперь организацией перелетов всех игроков я, и правда, займусь сам», – цитирует тренера источинк.

Ранее итальянец сказал, что клуб не хочет расставаться с Зе Луишем и Квинси Промесом.