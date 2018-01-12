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    Каррера – об опоздании бразильцев на сбор: «Теперь билеты им буду покупать я»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил подробности тренировочного сбора в ОАЭ.

    «Почему у бразильцев такой длинный отпуск? Я добавил им всего-навсего пару дней. Они попросили об этом после матча с ЦСКА. Ребятам предстояли длинные перелеты в Бразилию и обратно.

    Это занимает почти сутки. Не знаю, схитрили они немного, или мы друг друга недопоняли, но мы договаривались, что 12 января они будут здесь. Я имел в виду, чтобы 12 они были в состоянии тренироваться. То есть, вылетать нужно было 11 января.

    Они же отправятся сюда в пятницу. Что ж, с этого момента билеты им покупать буду только я. Но шутки в сторону. Парни согласовали со мной продление отпуска. Всегда, если кому-то что-то надо, ребята приходят, и мы вместе решаем вопрос. Но теперь организацией перелетов всех игроков я, и правда, займусь сам», – цитирует тренера источинк.

    Ранее итальянец сказал, что клуб не хочет расставаться с Зе Луишем и Квинси Промесом.

    Источник: Sport24

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    12.01.2018 23:29
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 января 2018, 11:49

      Ну ребята, есть система штрафов, в контракте наверное тоже прописаны такие моменты! Я так понимаю на первый раз Массимо простил, хотя определенный втык они получат конечно, но это может плохо сказаться на отношениях в коллективе! Почему одни должны приезжать вовремя, а эти парни хер забили!!!???

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 13 января 2018, 11:13

      На первый раз главный тренер "прикрыл" бразильцев,но если они его и в ответственных матчах подведут,то не сомневайтесь-земляки Пеле получат от него по полной программе вплоть до того,что купит им по билету в один конец из команды!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 января 2018, 10:33

      да уж с бразильцами нужно быть всегда начеку, но Массимо молодец с юмором ответил)

      5
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 13 января 2018, 06:34

      Бразильцы такие, нарушители режима! Но время еще полно,что-бы набрать хорошую форму!

      1
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 13 января 2018, 04:41

      Да Массимо наверное просто подключил себе карту виза с милями и теперь хочет накопить на ней баллы за счет игроков ))))))

      2
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 13 января 2018, 02:40

      мне так пофиг,когда они прилетели на сборы...главное результат.Я тоже на работу опаздываю...но сотрудники выполняют свою работу и без меня))) И никто не переживает))

      3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 13 января 2018, 00:24

      Они во всех командах мира опаздывают на сборы. У них там Календарь с недельным опозданием.

      6
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 января 2018, 23:48

      Если бразилец вовремя приедет на сборы - это уже не бразилец. Многовековая традиция...

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > DOCTOR PENALTY 13 января 2018, 00:13

      любят ребята отдохнуть... а кто не любит?..

      2
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      Рейтинг: +1691

      Соа́рес де Мора́ис > klifS 13 января 2018, 02:47

      не ной

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