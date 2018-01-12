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  • Каррера – об опоздании бразильцев на сбор: «Теперь билеты им буду покупать я»

Каррера – об опоздании бразильцев на сбор: «Теперь билеты им буду покупать я»

12 января 2018, 23:29
10

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил подробности тренировочного сбора в ОАЭ.

«Почему у бразильцев такой длинный отпуск? Я добавил им всего-навсего пару дней. Они попросили об этом после матча с ЦСКА. Ребятам предстояли длинные перелеты в Бразилию и обратно.

Это занимает почти сутки. Не знаю, схитрили они немного, или мы друг друга недопоняли, но мы договаривались, что 12 января они будут здесь. Я имел в виду, чтобы 12 они были в состоянии тренироваться. То есть, вылетать нужно было 11 января.

Они же отправятся сюда в пятницу. Что ж, с этого момента билеты им покупать буду только я. Но шутки в сторону. Парни согласовали со мной продление отпуска. Всегда, если кому-то что-то надо, ребята приходят, и мы вместе решаем вопрос. Но теперь организацией перелетов всех игроков я, и правда, займусь сам», – цитирует тренера источинк.

Ранее итальянец сказал, что клуб не хочет расставаться с Зе Луишем и Квинси Промесом.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1515790111
Если бразилец вовремя приедет на сборы - это уже не бразилец. Многовековая традиция...
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RedWhiteFans2
1515792274
Они во всех командах мира опаздывают на сборы. У них там Календарь с недельным опозданием.
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makson_klim
1515800438
мне так пофиг,когда они прилетели на сборы...главное результат.Я тоже на работу опаздываю...но сотрудники выполняют свою работу и без меня))) И никто не переживает))
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Loxxam
1515807700
Да Массимо наверное просто подключил себе карту виза с милями и теперь хочет накопить на ней баллы за счет игроков ))))))
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Опорник84
1515814461
Бразильцы такие, нарушители режима! Но время еще полно,что-бы набрать хорошую форму!
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OfaZavr
1515828784
да уж с бразильцами нужно быть всегда начеку, но Массимо молодец с юмором ответил)
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nemolod
1515831192
На первый раз главный тренер "прикрыл" бразильцев,но если они его и в ответственных матчах подведут,то не сомневайтесь-земляки Пеле получат от него по полной программе вплоть до того,что купит им по билету в один конец из команды!
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Сильвербой
1515833379
Ну ребята, есть система штрафов, в контракте наверное тоже прописаны такие моменты! Я так понимаю на первый раз Массимо простил, хотя определенный втык они получат конечно, но это может плохо сказаться на отношениях в коллективе! Почему одни должны приезжать вовремя, а эти парни хер забили!!!???
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