Капелло: «Локомотив»? Хорошая команда, может победить в чемпионате России»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением об игре «Локомотива».

Победит ли «Локомотив» в чемпионате России? Да, это может случиться. Между первым и вторым местом довольно большая разница. Но осталось еще много игр. Это важно. Клубы могут купить хороших игроков для следущей части сезона.

Но «Локомотив» — хорошая команда», — сказал Капелло.

Железнодорожники занимают первую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 45 очков и опережая ближайшего конкурента «Зенит» на восемь очков.