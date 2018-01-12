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    Капелло: «Локомотив»? Хорошая команда, может победить в чемпионате России»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением об игре «Локомотива».

    Победит ли «Локомотив» в чемпионате России? Да, это может случиться. Между первым и вторым местом довольно большая разница. Но осталось еще много игр. Это важно. Клубы могут купить хороших игроков для следущей части сезона.

    Но «Локомотив» — хорошая команда», — сказал Капелло.

    Железнодорожники занимают первую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 45 очков и опережая ближайшего конкурента «Зенит» на восемь очков.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    12.01.2018 17:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 12 января 2018, 20:23

      Уверен , что Капелло ни одной игры не видел))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      rizonator 12 января 2018, 20:14

      Будем стараться и на поле и на трибуне, чтобы опровергнуть слова Капелло

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 января 2018, 19:04

      такой прогноз любой может дать, ничего такого не сказал чего бы мы все не знали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 12 января 2018, 18:09

      Сдаётся мне, что все эти интервью сам БОМБАРДИР придумывает! Ну вот к чему вообще эта новость?

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > Fan Loko mik 12 января 2018, 20:57

      Писать надо о чем то )

      0
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      Рейтинг: +17330

      YRLV88 12 января 2018, 17:49

      Всё может быть

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 12 января 2018, 17:26

      все могут победить

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 января 2018, 17:18

      Обычные ожидаемые слова, вместо яркого и неординарного ответа...
      Мог бы какую-нибудь изюминку выкатить, всё-таки не последний специалист в футболе...
      Эх, Капелло... Как акапелла - музыка без музыкального сопровождения....)))

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