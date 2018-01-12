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  • Тренер «Брюгге»: «Габулов хочет поиграть в Лиге чемпионов и попасть на чемпионат мира»

Тренер «Брюгге»: «Габулов хочет поиграть в Лиге чемпионов и попасть на чемпионат мира»

12 января 2018, 16:49
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Тренер вратарей «Брюгге» Томислав Рогич рассказал о переходе вратаря Владимира Габулова из тульского «Арсенала».

«Встретились с Габуловым после подписания контракта в Брюсселе. Играли там один из матчей. Спросил его, что он думает, как видит ситуацию. Владимир ответил: «Я серьезный человек, мне 34 года. Хочу выиграть чемпионат, снова почувствовать Лигу чемпионов, попасть на чемпионат мира». Да, в сборной России есть Акинфеев и Лунев, но Габулов тоже настроен серьезно.

В России тяжело побеждать. Особенно когда «Зенит» играет против «Арсенала», хоть на выезде, хоть дома. Десять человек в штрафной площадке, невозможно создать момент. Габулов интересовался, как здесь с этим. В Бельгии наоборот — акцент на атаку. Еще Владимир интересовался погодой. Она у нас точно не русская, хотя и здесь бывает три-четыре градуса тепла. Услышав это, Габулов усмехнулся: «Да это не зима, а лето!» — сказал Рогич.

Источник: Чемпионат.ком
Бельгия. Про-Лига Брюгге Габулов Владимир
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David_Fio
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