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    Тренер «Брюгге»: «Габулов хочет поиграть в Лиге чемпионов и попасть на чемпионат мира»

    Тренер вратарей «Брюгге» Томислав Рогич рассказал о переходе вратаря Владимира Габулова из тульского «Арсенала».

    «Встретились с Габуловым после подписания контракта в Брюсселе. Играли там один из матчей. Спросил его, что он думает, как видит ситуацию. Владимир ответил: «Я серьезный человек, мне 34 года. Хочу выиграть чемпионат, снова почувствовать Лигу чемпионов, попасть на чемпионат мира». Да, в сборной России есть Акинфеев и Лунев, но Габулов тоже настроен серьезно.

    В России тяжело побеждать. Особенно когда «Зенит» играет против «Арсенала», хоть на выезде, хоть дома. Десять человек в штрафной площадке, невозможно создать момент. Габулов интересовался, как здесь с этим. В Бельгии наоборот — акцент на атаку. Еще Владимир интересовался погодой. Она у нас точно не русская, хотя и здесь бывает три-четыре градуса тепла. Услышав это, Габулов усмехнулся: «Да это не зима, а лето!» — сказал Рогич.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.01.2018 16:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 12 января 2018, 17:25

      Давай, Вова! Делай вещи!

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