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    Президент «Сантоса»: «Спартаку» нужно улучшить предложение, если он хочет подписать Вериссимо»

    Президент «Сантоса» Жозе Карлос Перес рассказал о ходе переговоров со «Спартаком» по трансфере защитника Лукаса Вериссимо.

    «Сумма, которую нам предложили, небольшая. Мы сказали представителям «Спартака», что если они хотят подписать Вериссимо, им нужно улучшить предложение. Не хотите игрока — оставьте переговоры.

    Он нужен тренеру «Сантоса», и я не могу отдать игрока, не найдя ему замену. А сумма, которую предложил «Спартак», слишком маленькая, чтобы подписать кого-то. Сейчас за игроков просят абсурдные деньги.

    Мы запросили конкретную сумму? Нет, это неправда. Наша стратегия заключается в том, что мы ждем максимально большого предложения от другой стороны», — сказал Перес.

    Ранее сообщалось о том, что «Спартак» предложил восемь миллионов евро за игрока.

    Источник: Globo

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    12.01.2018 13:44
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 12 января 2018, 20:50

      Разводят Федуна на бабки, так его так!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Kрейсер 12 января 2018, 20:10

      Надо оставить Вериссимо "Сантосу". Торгашей периодически нужно обламывать.
      Глядишь, через пару недель сами начнут названивать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 12 января 2018, 19:14

      Бразилы совсем ох..........ли, пошли они в задницу попрашайки ..................

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 января 2018, 18:44

      не нужен тогда раз будут деньги тянуть, найдем другого.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 12 января 2018, 18:21

      Неужели на нем свет сошёлся. Не думаю, что нужно убиваться по поводу Веррисимо. Скауты только его нашли???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 12 января 2018, 17:40

      5 лямов и ни цента больше!!! И срок не больше недели!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -18

      daco21 12 января 2018, 17:01

      Нашел классный сайт с договорными матчами. За приглашенного человека дают скидку. Сайт - 1einsider.com

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 12 января 2018, 16:50

      торгаши

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +180

      лёха м > спартак спартаков 1 12 января 2018, 16:53

      задолбали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 января 2018, 16:49

      Жозефина всё больше кина не будет плёнка кончилась

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 12 января 2018, 16:40

      Спартаку нужно сосредоточиться на других кандидатах, послав бразильянцев в пешее эротическое путешествие.

      6
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