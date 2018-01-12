Президент «Сантоса»: «Спартаку» нужно улучшить предложение, если он хочет подписать Вериссимо»

Президент «Сантоса» Жозе Карлос Перес рассказал о ходе переговоров со «Спартаком» по трансфере защитника Лукаса Вериссимо.

«Сумма, которую нам предложили, небольшая. Мы сказали представителям «Спартака», что если они хотят подписать Вериссимо, им нужно улучшить предложение. Не хотите игрока — оставьте переговоры.

Он нужен тренеру «Сантоса», и я не могу отдать игрока, не найдя ему замену. А сумма, которую предложил «Спартак», слишком маленькая, чтобы подписать кого-то. Сейчас за игроков просят абсурдные деньги.

Мы запросили конкретную сумму? Нет, это неправда. Наша стратегия заключается в том, что мы ждем максимально большого предложения от другой стороны», — сказал Перес.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» предложил восемь миллионов евро за игрока.