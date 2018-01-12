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  • Президент «Сантоса»: «Спартаку» нужно улучшить предложение, если он хочет подписать Вериссимо»

Президент «Сантоса»: «Спартаку» нужно улучшить предложение, если он хочет подписать Вериссимо»

12 января 2018, 13:44
23

Президент «Сантоса» Жозе Карлос Перес рассказал о ходе переговоров со «Спартаком» по трансфере защитника Лукаса Вериссимо.

«Сумма, которую нам предложили, небольшая. Мы сказали представителям «Спартака», что если они хотят подписать Вериссимо, им нужно улучшить предложение. Не хотите игрока — оставьте переговоры.

Он нужен тренеру «Сантоса», и я не могу отдать игрока, не найдя ему замену. А сумма, которую предложил «Спартак», слишком маленькая, чтобы подписать кого-то. Сейчас за игроков просят абсурдные деньги.

Мы запросили конкретную сумму? Нет, это неправда. Наша стратегия заключается в том, что мы ждем максимально большого предложения от другой стороны», — сказал Перес.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» предложил восемь миллионов евро за игрока.

Источник: Globo
Россия. Премьер-лига Сантос Спартак
Комментарии (23)
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Каратель помойников
1515757122
да пошлите нах этого барыгу
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acer2003
1515757863
Может Сантосу стоит померить аппетит))?
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piligrim1986
1515758532
что-то вспоминается летнее окно...
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Svoysvoemubrat
1515758946
Кроме Бразилии на глобусе до фига других стран.
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Ахимас Вельде
1515759628
В Бразилии очень много диких обезьян.
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insider_retro
1515759675
Чуть слёзы не брызнули от понимания тяжёлой безысходности бразильского президента клуба...)))
Ответить
Eddyson
1515764406
Спартаку нужно сосредоточиться на других кандидатах, послав бразильянцев в пешее эротическое путешествие.
Ответить
Полная Канистра
1515764953
Жозефина всё больше кина не будет плёнка кончилась
Ответить
батог
1515768059
5 лямов и ни цента больше!!! И срок не больше недели!
Ответить
OfaZavr
1515771852
не нужен тогда раз будут деньги тянуть, найдем другого.
Ответить
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