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    Азар продлит контракт с «Челси» после Куртуа

    Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал, что продлит контракт с синими не раньше, чем это сделает голкипер Тибо Куртуа. Соглашение вратаря с клубом из Лондона заканчивается в середине 2019 года.

    «Да, я готов подписать новый контракт с «Челси». Но сначала это должен сделать Тибо Куртуа, а только потом уже я», – сказал Азар.

    Нынешний контракт 27-летнего футболиста с «Челси» рассчитан до середины 2020 года. Ранее сообщалось, что бельгиец не торопится продлевать его, так как к нему проявляет интерес «Реал».

    Источник: Mirror.co.uk

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    12.01.2018 10:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 12 января 2018, 10:24

      чтобы просто потом челси получил больше отступных

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