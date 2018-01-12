Азар продлит контракт с «Челси» после Куртуа

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал, что продлит контракт с синими не раньше, чем это сделает голкипер Тибо Куртуа. Соглашение вратаря с клубом из Лондона заканчивается в середине 2019 года.

«Да, я готов подписать новый контракт с «Челси». Но сначала это должен сделать Тибо Куртуа, а только потом уже я», – сказал Азар.

Нынешний контракт 27-летнего футболиста с «Челси» рассчитан до середины 2020 года. Ранее сообщалось, что бельгиец не торопится продлевать его, так как к нему проявляет интерес «Реал».