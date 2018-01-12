Роналдо: «Перейдя в «ПСЖ», Неймар сделал шаг назад»

Ясно, что с приходом Неймара ПСЖ становится супер-пупер клубом. Почти таким, как Реал, Барселона, Бавария. Меня это только радует. Вклад Неймара обалденный. Думаю, после того как ПСЖ надерет Реалу задницу (надерет, надерет!), Роналдо приумолкнет.
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает, что Неймар сделал шаг назад в спортивном плане, когда решился на переход из «Барселоны» в «ПСЖ».
«Думаю, что, перейдя в «ПСЖ», Неймар в спортивном плане сделал шаг назад. Но можно отнести это к вызову, который он ставит перед собой.
В свое время я также защищал цвета «Барселоны», а затем перешел в «Интер». Тогда чемпионат Италии был намного более конкурентоспособным», – заявил Роналдо.
Напомним, что трансфер Неймара в «ПСЖ» из «Барселоны» обошелся французскому клубу в 222 миллиона евро.