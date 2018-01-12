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    Роналдо: «Перейдя в «ПСЖ», Неймар сделал шаг назад»

    Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает, что Неймар сделал шаг назад в спортивном плане, когда решился на переход из «Барселоны» в «ПСЖ».

    «Думаю, что, перейдя в «ПСЖ», Неймар в спортивном плане сделал шаг назад. Но можно отнести это к вызову, который он ставит перед собой.

    В свое время я также защищал цвета «Барселоны», а затем перешел в «Интер». Тогда чемпионат Италии был намного более конкурентоспособным», – заявил Роналдо.

    Напомним, что трансфер Неймара в «ПСЖ» из «Барселоны» обошелся французскому клубу в 222 миллиона евро.

    Источник: Marca

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    12.01.2018 06:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3795

      serppion 15 января 2018, 14:26

      Ясно, что с приходом Неймара ПСЖ становится супер-пупер клубом. Почти таким, как Реал, Барселона, Бавария. Меня это только радует. Вклад Неймара обалденный. Думаю, после того как ПСЖ надерет Реалу задницу (надерет, надерет!), Роналдо приумолкнет.

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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 12 января 2018, 09:08

      ПСЖ, конечно, выше всех на голову в Лиге 1, но и в Германии у Боварии нет конкурентов.
      Почему Роналдо считает этот переход шагом назад? Конкурентоспособность? Но в Испании 2-3 клуба+Валенсия , а во Франции тоже есть хорошие команды,плюс ПСЖ в ЛЧ, интересно будет посмотреть на матчи 1/8 финала.

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 12 января 2018, 08:09

      Это мы после 1/8 финала лиги чемпионов увидим, кто и куда скакнул. А вот после игры Реала с Сельтой от 07.01.2018 г. видно, что Роналду уже никуда не шагает, а тупо стоит и подгнивает.

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      Рейтинг: +93

      BarcaRulezz > neveldomha 12 января 2018, 08:43

      При чем здесь Роналду и Реал? Статью читаем внимательно? РоналдО, а не РоналдУ интервью давал.

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > neveldomha 14 января 2018, 05:20

      Про Роналду здесь нет ничего!

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