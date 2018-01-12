Роналдо: «Перейдя в «ПСЖ», Неймар сделал шаг назад»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает, что Неймар сделал шаг назад в спортивном плане, когда решился на переход из «Барселоны» в «ПСЖ».

«Думаю, что, перейдя в «ПСЖ», Неймар в спортивном плане сделал шаг назад. Но можно отнести это к вызову, который он ставит перед собой.

В свое время я также защищал цвета «Барселоны», а затем перешел в «Интер». Тогда чемпионат Италии был намного более конкурентоспособным», – заявил Роналдо.

Напомним, что трансфер Неймара в «ПСЖ» из «Барселоны» обошелся французскому клубу в 222 миллиона евро.