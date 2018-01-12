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    Орлов: «Смолову надо воссоединиться с Кокориным в «Зените»

    Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах нападающего «Краснодара» Федора Смолова и форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    «Шалимов сообщил всему миру, что ему подошел бы Дзюба. В то же время говорят о возможном уходе из «Краснодара» Смолова. Но куда уходить Федору по большому счету? За границу? Ведь грядет чемпионат мира. А вдруг он там травму получит — другая система подготовки. По большому счету, ему надо воссоединяться с Кокориным в «Зените» для сборной.

    Дзюба? Говоря откровенно, Дзюбе нужно сейчас совершить какой-то подвиг, чтобы Манчини в него поверил. Семин хотел подписать Дзюбу и даже разговаривал с ним летом. Артем, судя по всему, согласился перейти в «Локомотив», но что-то не получилось. А сейчас, думаю, к железнодорожникам ему нет смысла идти», — сказал Орлов.

    Ранее сообщалось, что Смолов может перейти в «Вест Хэм».

    Источник: «Эхо Москвы»

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    12.01.2018 00:06
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 12 января 2018, 12:04

      Боже восссоединиться с Кокориным для сборной,орнул. Распродажу сначала устройте а потом покупайте кого вам там надо для Кокорина. Хочу напомнить, что в летнее трансферное окно покупались Аргентинские звезды и Ростовская группа игроков, о покупке Смолова в Зените даже не задумывались

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 января 2018, 10:31

      Нужно Кокорина воссоединить с Мамаевым, тогда эффект будет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 12 января 2018, 10:12

      старческий маразм у Орлова.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      TOR777 12 января 2018, 09:24

      Конечно в Краснодаре и надо им воссоединиться

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17838

      ilichkadr 12 января 2018, 09:10

      По большому счету, Кокорину надо воссоединяться с Федей в «Краснодаре» для сборной.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 12 января 2018, 08:49

      и улететь в монако

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 12 января 2018, 07:16

      Обойдёмся без Смолова.

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 12 января 2018, 06:29

      Глупость какая! травму он может и здесь получить. А в Зенит переходить, что бы плотно на скамейку присесть!? А может он как Дзюба или Шатов с Манчини общий язык не найдёт! И что тогда? Через полгода искать варианты продолжения карьеры в Турции?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 12 января 2018, 05:24

      Твои слова да Смолову...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 12 января 2018, 03:31

      И ОБОИМ СЕСТЬ НА ЛАВКУ!!!

      чтобы на ЧМ уже точно без вариантов было!!!!

      2
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