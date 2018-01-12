Орлов: «Смолову надо воссоединиться с Кокориным в «Зените»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах нападающего «Краснодара» Федора Смолова и форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Шалимов сообщил всему миру, что ему подошел бы Дзюба. В то же время говорят о возможном уходе из «Краснодара» Смолова. Но куда уходить Федору по большому счету? За границу? Ведь грядет чемпионат мира. А вдруг он там травму получит — другая система подготовки. По большому счету, ему надо воссоединяться с Кокориным в «Зените» для сборной.

Дзюба? Говоря откровенно, Дзюбе нужно сейчас совершить какой-то подвиг, чтобы Манчини в него поверил. Семин хотел подписать Дзюбу и даже разговаривал с ним летом. Артем, судя по всему, согласился перейти в «Локомотив», но что-то не получилось. А сейчас, думаю, к железнодорожникам ему нет смысла идти», — сказал Орлов.

Ранее сообщалось, что Смолов может перейти в «Вест Хэм».