Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов: «Смолову надо воссоединиться с Кокориным в «Зените»

12 января 2018, 00:06
19

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах нападающего «Краснодара» Федора Смолова и форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Шалимов сообщил всему миру, что ему подошел бы Дзюба. В то же время говорят о возможном уходе из «Краснодара» Смолова. Но куда уходить Федору по большому счету? За границу? Ведь грядет чемпионат мира. А вдруг он там травму получит — другая система подготовки. По большому счету, ему надо воссоединяться с Кокориным в «Зените» для сборной.

Дзюба? Говоря откровенно, Дзюбе нужно сейчас совершить какой-то подвиг, чтобы Манчини в него поверил. Семин хотел подписать Дзюбу и даже разговаривал с ним летом. Артем, судя по всему, согласился перейти в «Локомотив», но что-то не получилось. А сейчас, думаю, к железнодорожникам ему нет смысла идти», — сказал Орлов.

Ранее сообщалось, что Смолов может перейти в «Вест Хэм».

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Дзюба Артем Смолов Федор
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1515705143
Геннадий Сергеевич выступает, как неиссякаемый генератор идей, воссоединитель и осмыслитель!!...))))) Многогранен!! Тем и бесценен для медиа пространства!..)))
Ответить
BAIv
1515706699
Гена точно курсе что такие переговоры место имеют, но там поди откаты и подгоны важнее официальной части сделки
Ответить
zenitovec2007
1515706998
давайте ещё Мамаева сюда, тогда точно воссоеденение супер будет !
Ответить
XaXatyn
1515707017
Кому это надо? Орлову ? Смолова и Кокорина в пару не поставят в Зените !
Ответить
belarus-gomel
1515717092
И ОБОИМ СЕСТЬ НА ЛАВКУ!!! чтобы на ЧМ уже точно без вариантов было!!!!
Ответить
Евгений П
1515723856
Твои слова да Смолову...
Ответить
Отчаянный Пердун
1515727740
Глупость какая! травму он может и здесь получить. А в Зенит переходить, что бы плотно на скамейку присесть!? А может он как Дзюба или Шатов с Манчини общий язык не найдёт! И что тогда? Через полгода искать варианты продолжения карьеры в Турции?
Ответить
ilichkadr
1515737425
По большому счету, Кокорину надо воссоединяться с Федей в «Краснодаре» для сборной.
Ответить
MURAD F. A.
1515741166
старческий маразм у Орлова.
Ответить
vgarakh
1515742306
Нужно Кокорина воссоединить с Мамаевым, тогда эффект будет.
Ответить
Главные новости
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
1
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
1
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
13
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
5
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
4
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
2
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
13
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
5
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
4
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
2
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
3
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
12
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
5
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
9
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
3
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
24
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+