Ари: «Нога не болит. Но дискомфорт все-таки есть»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о своем восстановлении после травмы. По словам бразильца, он до сих пор испытывает определенный дискомфорт. Напомним, что 32-летний форвард повредил правое колено 21 июля прошлого года в победном матче с ЦСКА.

– Чувствую себя нормально. Но пока не хочу торопить события. Проведу первые занятия вместе с командой на сборе, вот тогда будет понятнее.

– То есть последствия травмы еще беспокоят?

– Нет, нога не болит. Но дискомфорт все-таки есть. В отпуске тренировался. Только одно дело бегать и прыгать самому, без мяча, и совсем другое – полноценная работа в команде. Поэтому громких слов говорить пока не буду.

– Чем еще занимались на родине?

– Летал туда с дочкой. Много времени проводили с родней. Навещал бабулю и дедулю – родителей моей мамы. Занимался делами своего клуба.

– Какого?

– У меня в Форталезе есть своя любительская команда. Плюс провел уже ставший традицией проект «Рождество без голода»: в моем родном городе совместно с друзьями дарим подарки детям из трущоб, привозим им еду.

– Вы уехали в отпуск немного раньше окончания первой части сезона, хотя изначально планировалось, что вы успеете сыграть до перерыва. Тренерский штаб «Локо» не обиделся?

– Нет, конечно. Просто было принято решение, что играть в холодную погоду после травмы рискованно. И меня отпустили готовиться домой в теплую Бразилию. Спасибо клубу за это.