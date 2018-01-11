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    Ари: «Нога не болит. Но дискомфорт все-таки есть»

    Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о своем восстановлении после травмы. По словам бразильца, он до сих пор испытывает определенный дискомфорт. Напомним, что 32-летний форвард повредил правое колено 21 июля прошлого года в победном матче с ЦСКА.

    – Чувствую себя нормально. Но пока не хочу торопить события. Проведу первые занятия вместе с командой на сборе, вот тогда будет понятнее.

    – То есть последствия травмы еще беспокоят?

    – Нет, нога не болит. Но дискомфорт все-таки есть. В отпуске тренировался. Только одно дело бегать и прыгать самому, без мяча, и совсем другое – полноценная работа в команде. Поэтому громких слов говорить пока не буду.

    – Чем еще занимались на родине?

    – Летал туда с дочкой. Много времени проводили с родней. Навещал бабулю и дедулю – родителей моей мамы. Занимался делами своего клуба.

    – Какого?

    – У меня в Форталезе есть своя любительская команда. Плюс провел уже ставший традицией проект «Рождество без голода»: в моем родном городе совместно с друзьями дарим подарки детям из трущоб, привозим им еду.

    – Вы уехали в отпуск немного раньше окончания первой части сезона, хотя изначально планировалось, что вы успеете сыграть до перерыва. Тренерский штаб «Локо» не обиделся?

    – Нет, конечно. Просто было принято решение, что играть в холодную погоду после травмы рискованно. И меня отпустили готовиться домой в теплую Бразилию. Спасибо клубу за это.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.01.2018 06:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 11 января 2018, 07:42

      атата спартак

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 11 января 2018, 07:14

      Что детям помогает это хорошо! Новый год должен быть у всех детей! Здоровья ему, с Ари атака Локо будет ещё интересней.

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