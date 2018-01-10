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    Гвардиола: «Мы выигрываем много игр на последних минутах, потому что мы не сдаемся»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после полуфинального матча Кубка английской лиги против «Бристоль Сити» (2:1).

    «У меня фантастические игроки. В футболе можно выиграть или проиграть, но мы боремся до конца. Мы выигрываем много игр на последних минутах, потому что мы не сдаемся. Полуфиналы всегда сложные.

    Я поздравил Ли Джонсона (главного тренера «Бристоль Сити» — прим. ред.). У них отличная команда, они быстрые и четко знают, что им надо делать. В ответном матче будет сложно», — сказал Гвардиола.

    Матч «Бристоль Сити» – «Манчестер Сити» пройдет 23 явнваря.

    Источник: BBC

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    10.01.2018 01:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 10 января 2018, 03:53

      А солнце светит и греет,потому что оно солнце

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