Гвардиола: «Мы выигрываем много игр на последних минутах, потому что мы не сдаемся»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после полуфинального матча Кубка английской лиги против «Бристоль Сити» (2:1).

«У меня фантастические игроки. В футболе можно выиграть или проиграть, но мы боремся до конца. Мы выигрываем много игр на последних минутах, потому что мы не сдаемся. Полуфиналы всегда сложные.

Я поздравил Ли Джонсона (главного тренера «Бристоль Сити» — прим. ред.). У них отличная команда, они быстрые и четко знают, что им надо делать. В ответном матче будет сложно», — сказал Гвардиола.

Матч «Бристоль Сити» – «Манчестер Сити» пройдет 23 явнваря.