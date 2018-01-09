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Ибрагимович обвинил шведские СМИ в расизме в свой адрес

9 января 2018, 08:41
12

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович обвинил шведские СМИ в расизме в свой адрес. Он отметил, что является лучшим футболистом в истории страны.

«Местными журналисты продолжают нападать на меня, потому что не принимают Ибрагимовича таким, какой он есть. Если другой игрок допустит те же ошибки, что и я, они будут его защищать. Но если это сделаю я, на мою защиту никто не встанет. Но это нормально, это делает меня только сильнее.

Да, я сейчас имею в виду расизм. Конечно, это не очевидный расизм, а скрытый. Будь я Андерссоном или Свенссоном, или будь я блондином – меня бы защищали, даже если бы я ограбил банк.

Нужно признать, что я, возможно, лучший шведский футболист в истории. Никто не добивался того, чего добился я. Награду лучшему игроку года до меня один человек выигрывал максимум два раза. А сколько выиграл я? Одиннадцать. Такого еще не было в истории страны.

Я сделал для шведского футбола то, чего не делал никто. Я лучший», – считает Ибрагимович.

Напомним, что в конце прошлого года швед получил очередную травму, выбыв на месяц. До этого он успел провести лишь два матча в этом сезоне в АПЛ.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан
Комментарии (12)
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SunRomeS
1515477008
Конечно ты крут, спору нет, но в скромности тебе фиг откажешь)))
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Cules2013
1515477503
У Ибры уже с молодости корона на голове набок съезжала, а под конец футбольной карьеры совсем накрыло. Вёл бы себя поприличнее, может быть и критиковали тебя меньше, выскочек любят только такие же, вот как Моуриньо. Два сапога пара.
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Dizayner
1515480983
парень от скромности явно не помрет))
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neomessi
1515481691
Какой же он скромным, черт возьми) Он рядом с Иньестой вообще душка и сама скромность))
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сапёр75
1515481905
А что случилось ?)
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la verdad
1515483083
Ещё один особенный с нервами не справился...
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OfaZavr
1515483303
якать поменьше нужно и возвышаться над другими, тогда бы и отношение было бы только положительное у всех.
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hjvfybcn
1515496524
ученик Маура
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dinar7777dinar
1515496681
этот цыган себя очень сильно переоценивает !
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mutabor0992
1515529001
В сборную внагляк напрашивается...
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