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    Ибрагимович обвинил шведские СМИ в расизме в свой адрес

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович обвинил шведские СМИ в расизме в свой адрес. Он отметил, что является лучшим футболистом в истории страны.

    «Местными журналисты продолжают нападать на меня, потому что не принимают Ибрагимовича таким, какой он есть. Если другой игрок допустит те же ошибки, что и я, они будут его защищать. Но если это сделаю я, на мою защиту никто не встанет. Но это нормально, это делает меня только сильнее.

    Да, я сейчас имею в виду расизм. Конечно, это не очевидный расизм, а скрытый. Будь я Андерссоном или Свенссоном, или будь я блондином – меня бы защищали, даже если бы я ограбил банк.

    Нужно признать, что я, возможно, лучший шведский футболист в истории. Никто не добивался того, чего добился я. Награду лучшему игроку года до меня один человек выигрывал максимум два раза. А сколько выиграл я? Одиннадцать. Такого еще не было в истории страны.

    Я сделал для шведского футбола то, чего не делал никто. Я лучший», – считает Ибрагимович.

    Напомним, что в конце прошлого года швед получил очередную травму, выбыв на месяц. До этого он успел провести лишь два матча в этом сезоне в АПЛ.

    Источник: Goal.com

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    09.01.2018 08:41
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 9 января 2018, 23:16

      В сборную внагляк напрашивается...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 9 января 2018, 14:40

      Всё бы ничего,но при чём тут расизм? У тебя такая же европеоидная раса как у всяких свенсонов. Вот если бы негры тебя начали чморить,тогда да - это расизм,а когда белый белого,то это несколько иное...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 9 января 2018, 14:33

      По-моему кто-то хочет привлечь к себе внимание

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 9 января 2018, 14:18

      этот цыган себя очень сильно переоценивает !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 9 января 2018, 14:15

      ученик Маура

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 января 2018, 10:35

      якать поменьше нужно и возвышаться над другими, тогда бы и отношение было бы только положительное у всех.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 9 января 2018, 10:31

      Ещё один особенный с нервами не справился...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 9 января 2018, 10:11

      А что случилось ?)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      neomessi 9 января 2018, 10:08

      Какой же он скромным, черт возьми)
      Он рядом с Иньестой вообще душка и сама скромность))

      1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 9 января 2018, 09:56

      парень от скромности явно не помрет))

      1
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