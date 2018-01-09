Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович обвинил шведские СМИ в расизме в свой адрес. Он отметил, что является лучшим футболистом в истории страны.

«Местными журналисты продолжают нападать на меня, потому что не принимают Ибрагимовича таким, какой он есть. Если другой игрок допустит те же ошибки, что и я, они будут его защищать. Но если это сделаю я, на мою защиту никто не встанет. Но это нормально, это делает меня только сильнее.

Да, я сейчас имею в виду расизм. Конечно, это не очевидный расизм, а скрытый. Будь я Андерссоном или Свенссоном, или будь я блондином – меня бы защищали, даже если бы я ограбил банк.

Нужно признать, что я, возможно, лучший шведский футболист в истории. Никто не добивался того, чего добился я. Награду лучшему игроку года до меня один человек выигрывал максимум два раза. А сколько выиграл я? Одиннадцать. Такого еще не было в истории страны.

Я сделал для шведского футбола то, чего не делал никто. Я лучший», – считает Ибрагимович.

Напомним, что в конце прошлого года швед получил очередную травму, выбыв на месяц. До этого он успел провести лишь два матча в этом сезоне в АПЛ.