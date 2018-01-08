Зидан доволен составом «Реала»

Надоела эта песня. Если Зидана устраивает откатывать ничьи со средними командами, если ему всё по душе после позорного Класико, если ему плевать, что ПСЖ скорее всего выбьет "Реал" из ЛЧ, то пусть так и будет. "Реал" всегда возвращается, вернётся и в следующем сезоне, просто нужен бескомпромиссный тренер, для которого будут важны высокие результаты, а не спокойствие Бензема за своё место в составе.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан доволен тем составом, что есть в его распоряжении.
«Могу сказать, что на данный момент нам никто не нужен. Посмотрим, что произойдет до 31 января, но сейчас у нас нет никаких трансферных планов. Я доволен составом своей команды», – приводит слова Зидана Sport.es.
Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется или уже ведет переговоры с голкиперами Кепой Арризабалагой («Атлетик») и Тибо Куртуа («Челси»), полузащитником Эденом Азаром («Челси») и нападающим Гарри Кейном («Тоттенхэм»).