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    Зидан доволен составом «Реала»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан доволен тем составом, что есть в его распоряжении.

    «Могу сказать, что на данный момент нам никто не нужен. Посмотрим, что произойдет до 31 января, но сейчас у нас нет никаких трансферных планов. Я доволен составом своей команды», – приводит слова Зидана Sport.es.

    Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется или уже ведет переговоры с голкиперами Кепой Арризабалагой («Атлетик») и Тибо Куртуа («Челси»), полузащитником Эденом Азаром («Челси») и нападающим Гарри Кейном («Тоттенхэм»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.01.2018 06:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 8 января 2018, 07:47

      Надоела эта песня. Если Зидана устраивает откатывать ничьи со средними командами, если ему всё по душе после позорного Класико, если ему плевать, что ПСЖ скорее всего выбьет "Реал" из ЛЧ, то пусть так и будет. "Реал" всегда возвращается, вернётся и в следующем сезоне, просто нужен бескомпромиссный тренер, для которого будут важны высокие результаты, а не спокойствие Бензема за своё место в составе.

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      Рейтинг: +114

      neomessi > Hala Madrid 8 января 2018, 07:58

      Ему нужен топовым нап, а все остальные линии укомплектованы.
      Грех жаловаться болельщикам РМ.

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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > neomessi 8 января 2018, 08:03

      А я не жалуюсь. Мне просто неприятно всё это видеть. Такого не было с начала 2000-х, когда "Реал" мог легко проиграть "Алькарону" из 2 дивизиона, когда опорником был Дэвид Бэкхем, когда Роналдиньо разрывал "Реал" на "Бернабеу" и фанаты королевского клуба апплодировали ему стоя. Состав хороший у "Реала", согласен, что нужен форвард и возможно вратарь, но бардак не только в нападении. С командой происходит что-то странное и никто не хочет ничего менять.

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      Рейтинг: +114

      neomessi > Hala Madrid 8 января 2018, 08:48

      да знаешь!
      Это все из-за подряд двух побед Реала в ЛЧ.
      Команда сейчас морально устала, ничего сезон пройдет провальным и зато все начнется по-новому.
      После требла в 15 году Барса тоже потеряла себя и не могла сразу войти в игру а там уже подряд разгромы в ЛЧ против ПСЖ и Юве.
      Спад все равно пройдет, это временно.

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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > neomessi 8 января 2018, 10:26

      Это ещё раз доказывает, что любой команде требуется обновление. Нельзя надеяться на один состав.

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Hala Madrid 8 января 2018, 15:59

      Нужно определенное количество игроков голодных до побед и титулов.А так же определенная работа ГТ по отношению к себе и команде с целью возвращения ее с небес на грешную землю.

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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > Патронташ 8 января 2018, 16:50

      Ну т.е. многим игрокам надо прописать волшебных ...., а некоторых усадить на банку, чтобы взяли себя в руки.

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