Зидан доволен составом «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан доволен тем составом, что есть в его распоряжении.

«Могу сказать, что на данный момент нам никто не нужен. Посмотрим, что произойдет до 31 января, но сейчас у нас нет никаких трансферных планов. Я доволен составом своей команды», – приводит слова Зидана Sport.es.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется или уже ведет переговоры с голкиперами Кепой Арризабалагой («Атлетик») и Тибо Куртуа («Челси»), полузащитником Эденом Азаром («Челси») и нападающим Гарри Кейном («Тоттенхэм»).