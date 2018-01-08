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    Венгер месяц назад спрашивал у Черчесова про Головина

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин по-прежнему входит в сферу интересов «Арсенала».

    Как сообщил известный агент Шандор Варга, главный тренер лондонской команды Арсен Венгер недавно спрашивал о 21-летнем игроке у главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

    – Когда в последний раз Арсен Венгер общался с вами по поводу Александра Головина?

    – После матча «Арсенала» с БАТЭ (7 декабря. – Прим. «Бомбардир»). Я вместе со Станиславом Черчесовым был у него в гостях. И Арсен интересовался мнением главного тренера сборной России о Головине. То есть, лондонцы его ведут, следят за ним. Венгер всегда очень тщательно изучает потенциального новичка. И я почувствовал по его вопросам Черчесову, что Арсен не выпускает игрока ЦСКА из поля своего зрения.

    Многое еще будет зависеть и от того, останется ли ряд игроков в его команде. Например, продлит ли Озил контракт с «Арсеналом». Если нет – допускаю, что Венгер вернется к кандидатуре Головина.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.01.2018 01:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 8 января 2018, 10:15

      если на ЧМ будет тащить, то дорога в Арсенал будет ему открыта.

      1
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      Рейтинг: +1811

      gor77 8 января 2018, 08:19

      Из большого интервью Е. Л. Гинера:
      "— А Головин зимой уйдет?
      — Первое: у меня на столе предложения нет. Второе: он хороший яркий игрок, но не уверен, что он уже созрел для топ-клуба... Поменять ЦСКА на команду среднего уровня французской, испанской или английской лиги? Для чего?"

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 8 января 2018, 07:10

      На Аршавине не обжогся чтоль??? Ни один русский игрок в Англии не заиграл, кроме Канчельскиса, потому что тот был старой, еще советской закалки и играл, потому что хотел и умел играть и деньги были не на первом месте...

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 8 января 2018, 06:41

      Венгер: Можно ещё одну российскую звезду загубить???

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 8 января 2018, 04:52

      Только не Арсенал. Венгер не умеет работать с игроками, у него либо ты заиграл, либо глубоко на лавку. Так было не только с Аршавиным, у которого как только наступил спад сразу в глубокий запас, но и с многими хорошими игроками. Поэтому Арсенал в Англии всегда на вторых ролях, хотя и весёлая команда)

      0
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 8 января 2018, 03:16

      Не надо ему к Венгеру! Лучше уж в ЦСКА пусть остаётся

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 8 января 2018, 01:53

      Я у бабшуры с соседнего падика вчера про аршавина спрашивал и что?

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Михаил_Боярский 8 января 2018, 04:55

      И что сказала бабшура? Аршавин кайда барасын?

      1
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > ribavadim 8 января 2018, 11:12

      Бабшура сказала Аршавин жалкау жэнэ жумсак.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Михаил_Боярский 8 января 2018, 12:20

      Да-а, бабшура наблюдательна! что есть, то есть... Акылга эже!

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > ribavadim 8 января 2018, 16:09

      Глядишь бабшура могла бы лучше черчесова сборную тренировать, и к ней бы венгер захаживал, а мож и не только на консультации. говорят в молодости айылында биринчи жолу кыз!

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Михаил_Боярский 9 января 2018, 05:13

      Конечно!!!Могла-бы и до этого, даже лучше Черчесова в Спартаке по местам стоять и никому-никому... Но в этом падике жулдуз футбол жок.

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