Венгер месяц назад спрашивал у Черчесова про Головина

Полузащитник ЦСКА Александр Головин по-прежнему входит в сферу интересов «Арсенала».

Как сообщил известный агент Шандор Варга, главный тренер лондонской команды Арсен Венгер недавно спрашивал о 21-летнем игроке у главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

– Когда в последний раз Арсен Венгер общался с вами по поводу Александра Головина?

– После матча «Арсенала» с БАТЭ (7 декабря. – Прим. «Бомбардир»). Я вместе со Станиславом Черчесовым был у него в гостях. И Арсен интересовался мнением главного тренера сборной России о Головине. То есть, лондонцы его ведут, следят за ним. Венгер всегда очень тщательно изучает потенциального новичка. И я почувствовал по его вопросам Черчесову, что Арсен не выпускает игрока ЦСКА из поля своего зрения.

Многое еще будет зависеть и от того, останется ли ряд игроков в его команде. Например, продлит ли Озил контракт с «Арсеналом». Если нет – допускаю, что Венгер вернется к кандидатуре Головина.