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Венгер месяц назад спрашивал у Черчесова про Головина

8 января 2018, 01:12
12

Полузащитник ЦСКА Александр Головин по-прежнему входит в сферу интересов «Арсенала».

Как сообщил известный агент Шандор Варга, главный тренер лондонской команды Арсен Венгер недавно спрашивал о 21-летнем игроке у главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

– Когда в последний раз Арсен Венгер общался с вами по поводу Александра Головина?

– После матча «Арсенала» с БАТЭ (7 декабря. – Прим. «Бомбардир»). Я вместе со Станиславом Черчесовым был у него в гостях. И Арсен интересовался мнением главного тренера сборной России о Головине. То есть, лондонцы его ведут, следят за ним. Венгер всегда очень тщательно изучает потенциального новичка. И я почувствовал по его вопросам Черчесову, что Арсен не выпускает игрока ЦСКА из поля своего зрения.

Многое еще будет зависеть и от того, останется ли ряд игроков в его команде. Например, продлит ли Озил контракт с «Арсеналом». Если нет – допускаю, что Венгер вернется к кандидатуре Головина.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Арсенал ЦСКА Головин Александр Венгер Арсен Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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Михаил_Боярский
1515365617
Я у бабшуры с соседнего падика вчера про аршавина спрашивал и что?
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Евгений П
1515370605
Не надо ему к Венгеру! Лучше уж в ЦСКА пусть остаётся
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woyser
1515376357
Только не Арсенал. Венгер не умеет работать с игроками, у него либо ты заиграл, либо глубоко на лавку. Так было не только с Аршавиным, у которого как только наступил спад сразу в глубокий запас, но и с многими хорошими игроками. Поэтому Арсенал в Англии всегда на вторых ролях, хотя и весёлая команда)
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la verdad
1515382881
Венгер: Можно ещё одну российскую звезду загубить???
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Superviser77
1515384607
На Аршавине не обжогся чтоль??? Ни один русский игрок в Англии не заиграл, кроме Канчельскиса, потому что тот был старой, еще советской закалки и играл, потому что хотел и умел играть и деньги были не на первом месте...
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gor77
1515388743
Из большого интервью Е. Л. Гинера: "— А Головин зимой уйдет? — Первое: у меня на столе предложения нет. Второе: он хороший яркий игрок, но не уверен, что он уже созрел для топ-клуба... Поменять ЦСКА на команду среднего уровня французской, испанской или английской лиги? Для чего?"
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ПФК ЦСКА Моscow
1515395739
если на ЧМ будет тащить, то дорога в Арсенал будет ему открыта.
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