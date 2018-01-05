Рамос повредил мышцу и пропустит 2-3 недели

Защитник «Реала» Серхио Рамос получил травму камбаловидной мышцы левой ноги.

Игрок травмировался на тренировке для игроков, которые не участвовали в матче Кубка Испании против «Нумансии» (3:0).

Ожидается, что восстановление 31-летнего испанца займет от двух до трех недель.

Календарь «Реала» на ближайшие три недели:

7 января. «Сельта» – «Реал» (18-й тур Примеры)

10 января. «Реал» – «Нумансия» (1/8 финала Кубка Испании, ответный матч)

14 января. «Реал» – «Вильярреал» (19-й тур Примеры)

21 января. «Реал» – «Депортиво» (20-й тур Примеры)

28 января. «Валенсия» – «Реал» (21-й тур Примеры)