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    Рамос повредил мышцу и пропустит 2-3 недели

    Защитник «Реала» Серхио Рамос получил травму камбаловидной мышцы левой ноги.

    Игрок травмировался на тренировке для игроков, которые не участвовали в матче Кубка Испании против «Нумансии» (3:0).

    Ожидается, что восстановление 31-летнего испанца займет от двух до трех недель.

    Календарь «Реала» на ближайшие три недели:

    7 января. «Сельта» – «Реал» (18-й тур Примеры)

    10 января. «Реал» – «Нумансия» (1/8 финала Кубка Испании, ответный матч)

    14 января. «Реал» – «Вильярреал» (19-й тур Примеры)

    21 января. «Реал» – «Депортиво» (20-й тур Примеры)

    28 января. «Валенсия» – «Реал» (21-й тур Примеры)

    Источник: Marca

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    05.01.2018 17:38
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