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Судьи
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида)
Материалы

Валенсия - Реал

27.01.2018, Суббота, 18:15 мск Валенсия, стадион Месталья Трансляция: МАТЧ ТВ Испания. Примера, 21 тур Валенсия - Реал
Испания. Примера (2017/2018)
2 тур
27 августа, воскресенье 23:15 Реал 2:2 Валенсия
Испания. Примера (2016/2017)
35 тур
29 апреля, суббота 17:15 Реал 2:1 Валенсия
16 тур
22 февраля, среда 20:45 Валенсия 2:1 Реал
Испания. Примера (2015/2016)
37 тур
8 мая, воскресенье 18:00 Реал 3:2 Валенсия
18 тур
3 января, воскресенье 22:30 Валенсия 2:2 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
36 тур
9 мая, суббота 21:00 Реал 2:2 Валенсия
17 тур
4 января, воскресенье 19:00 Валенсия 2:1 Реал
Испания. Примера (2013/2014)
36 тур
4 мая, воскресенье 23:00 Реал 2:2 Валенсия
17 тур
22 декабря, воскресенье 23:59 Валенсия 2:3 Реал
Испания. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
ответный матч		 24 января, четверг 00:30 Валенсия 1:1 Реал
Испания. Примера (2012/2013)
20 тур
20 января, воскресенье 23:59 Валенсия 0:5 Реал
1 тур
19 августа, воскресенье 21:00 Реал 1:1 Валенсия
Испания. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
первый матч		 15 января, вторник 23:59 Реал 2:0 Валенсия
Испания. Примера (2011/2012)
32 тур
8 апреля, воскресенье 23:30 Реал 0:0 Валенсия
13 тур
20 ноября, воскресенье 01:00 Валенсия 2:3 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
33 тур
23 апреля, суббота 20:00 Валенсия 3:6 Реал
14 тур
4 декабря, суббота 23:55 Реал 2:0 Валенсия
Испания. Примера (2009/2010)
33 тур
18 апреля, воскресенье 23:00 Реал 2:0 Валенсия
14 тур
12 декабря, суббота 23:55 Валенсия 2:3 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
35 тур
9 мая, суббота 23:55 Валенсия 3:0 Реал
16 тур
20 декабря, суббота 22:00 Реал 1:0 Валенсия
Суперкубок Испании 2008
Финал
ответный матч		 24 августа, воскресенье 23:55 Реал 4:2 Валенсия
Суперкубок Испании 2008
Финал
первый матч		 17 августа, воскресенье 23:55 Валенсия 3:2 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
29 тур
23 марта, воскресенье 21:00 Реал 2:3 Валенсия
10 тур
31 октября, среда 23:00 Валенсия 1:5 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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    Рейтинг: +911

    Федорыч-НН 27 января 2018, 20:46

    Роналду надо фамилию менять на "Спенальти". Криштиану Спенальти

    0
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    Рейтинг: +983

    Михаил_Боярский 27 января 2018, 20:07

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Дельфин е**ный. Актер. Только пенки и осталось что забивать. Как игрок уже давно стух.

    -4
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    Рейтинг: +1055

    3ton 27 января 2018, 19:11

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Позорище , а не матч... ща тащить реал на пеналях

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    Рейтинг: +317

    vek410 > 3ton 27 января 2018, 19:54

    матч то смотришь или так, лишь бы написать? там явные пенки

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    Рейтинг: +313

    de bruyne > 3ton 27 января 2018, 20:00

    Пенальти все явные... проста игра у реала не такая как мы привыкли...

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    Рейтинг: +322

    Gerero2198 > vek410 28 января 2018, 10:32

    Сам то матч смотрел? Свистки в одну сторону, нарушения со стороны заднеприводных судья не видит, а если и свистит, то подальше от штрафной. У Валенсии с реализацией в последнее время конечно не особо, но свистун явно топил за .... язык не поворачивается.

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