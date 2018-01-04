Тосун может дебютировать за «Эвертон» в матче против «Ливерпуля»

Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс подтвердил информацию о покупке нападающего «Бешикташа» Дженка Тосуна.

«Мы согласовали переход с «Бешикташем», на данный момент речь идет о условиях его личного контракта.

Надеюсь, мы успеем заявить его на матч Кубка Англии», – сказал специалист.

Завтра «ириски» сыграют с «Ливерпулем» в рамках 1/32 финала турнира.

В текущем сезоне Тосун забил 14 голов и отдал три результативные передачи в 24-х матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего турка в 10,5 миллионов евро.

По информации Fanatik, английский клуб заплатил за него 25 миллионов.