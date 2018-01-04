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    Тосун может дебютировать за «Эвертон» в матче против «Ливерпуля»

    Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс подтвердил информацию о покупке нападающего «Бешикташа» Дженка Тосуна.

    «Мы согласовали переход с «Бешикташем», на данный момент речь идет о условиях его личного контракта.

    Надеюсь, мы успеем заявить его на матч Кубка Англии», – сказал специалист.

    Завтра «ириски» сыграют с «Ливерпулем» в рамках 1/32 финала турнира.

    В текущем сезоне Тосун забил 14 голов и отдал три результативные передачи в 24-х матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего турка в 10,5 миллионов евро.

    По информации Fanatik, английский клуб заплатил за него 25 миллионов.

    Источник: ФК «Эвертон»

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    04.01.2018 16:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 4 января 2018, 18:22

      14 голов в 24-х матчах хороший показатель.

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