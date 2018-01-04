Голышев перейдет из «Крыльев Советов» в «Балтику»

Полузащитник «Крыльев Советов» Павел Голышев станет футболистом «Балтики».

«Мы с «Балтикой в принципе обо всем договорились. Это будет не аренда – Голышев уйдет в Калининград на полноценный контракт.

Теперь «Балтике» надо договориться с самим Павлом. Пока документы не подписаны – все в процессе, но вероятность такого развития событий высока», – сказал спортивный директор самарского клуба Зураб Циклаури.

В текущем сезоне 30-летний хавбек провел три матча, не отметившись результативными действиями.