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    Голышев перейдет из «Крыльев Советов» в «Балтику»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Павел Голышев станет футболистом «Балтики».

    «Мы с «Балтикой в принципе обо всем договорились. Это будет не аренда – Голышев уйдет в Калининград на полноценный контракт.

    Теперь «Балтике» надо договориться с самим Павлом. Пока документы не подписаны – все в процессе, но вероятность такого развития событий высока», – сказал спортивный директор самарского клуба Зураб Циклаури.

    В текущем сезоне 30-летний хавбек провел три матча, не отметившись результативными действиями.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.01.2018 14:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 4 января 2018, 15:05

      Снова как в дом родной.

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