Витсель не собирается менять Китай на Европу

Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель не собирается возвращаться в Европу в ближайшее время.

«На данный момент я являюсь игроком «Тяньцзинь Цюаньцзянь», и появившиеся слухи никак на мне не отразятся. Мне нравятся и клуб, и город. Я намерен остаться здесь.

Готов прикладывать максимум усилий для того, чтобы «Тяньцзинь Цюаньцзянь» выступал как можно лучше. Здесь меня считают системообразующим футболистом. Моей миссией будет вывод команды на новый уровень.

Постараюсь оправдать возложенное на меня доверие», – сказал Витсель Tianjin TV.

Напомним, что бельгиец переехал в Китай из «Зенита».