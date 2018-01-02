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    Бранка: «Я помню, как приобрел Коутиньо в «Интер» за 4 миллиона»

    Бывший спортивный директор «Интера» Марко Бранка поделился мнением насчет того, что полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо может перейти в «Барселону» за 140 миллионов евро плюс бонусы.

    Также он высказался относительно зимней трансферной кампании для некоторых итальянских клубов.

    Напомним, Коутиньо защищал цвета «нерадзурри» до переезда в АПЛ.

    «Я помню, как привез Коутиньо в «Интер» за 4 миллиона евро.

    Что касается «Ювентуса», я не думаю, что «бьянконери» предпримут какие-либо шаги, если только у них не будет возможности совершить сделку, которую они уже запланировали на лето. Имею ли я в виду Эмре Джана? Возможно.

    «Наполи» нужны нападающий и левый защитник. Первым должен быть Роберто Инглесе. Имя второго я называть не буду, это зависит от неаполитанцев.

    Не думаю, что «Милан» будет работать на трансферном рынке в январе. Им нужно стать немного спокойнее, как в своей игре, так и в головах», – сказал Бранка.

    Источник: Football Italia

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    02.01.2018 18:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 января 2018, 18:52

      Молодец Бранка, у тебя хорошая интуиция.

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