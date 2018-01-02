Бранка: «Я помню, как приобрел Коутиньо в «Интер» за 4 миллиона»

Бывший спортивный директор «Интера» Марко Бранка поделился мнением насчет того, что полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо может перейти в «Барселону» за 140 миллионов евро плюс бонусы.

Также он высказался относительно зимней трансферной кампании для некоторых итальянских клубов.

Напомним, Коутиньо защищал цвета «нерадзурри» до переезда в АПЛ.

«Я помню, как привез Коутиньо в «Интер» за 4 миллиона евро.

Что касается «Ювентуса», я не думаю, что «бьянконери» предпримут какие-либо шаги, если только у них не будет возможности совершить сделку, которую они уже запланировали на лето. Имею ли я в виду Эмре Джана? Возможно.

«Наполи» нужны нападающий и левый защитник. Первым должен быть Роберто Инглесе. Имя второго я называть не буду, это зависит от неаполитанцев.

Не думаю, что «Милан» будет работать на трансферном рынке в январе. Им нужно стать немного спокойнее, как в своей игре, так и в головах», – сказал Бранка.