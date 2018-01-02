Конте: «Кьеллини в «Челси»? Джорджо хороший игрок, но он хочет закончить карьеру в «Ювентусе»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте исключил возможность перехода в лондонский клуб защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

«Купит ли «Челси» Кьеллини? Нет. Джорджо – хороший игрок, но он хочет завершить карьеру в «Ювентусе». Это правильно повесить бутсы на гвоздь таким образом», – сказал Конте.

33-летний игрок защищает цвета «бьянконери» с 2005 года. С 2011 по 2014 годы он работал в туринском клубе под началом Конте.

В нынешнем сезоне Кьеллини принял участие в 19-ти матчах, отметившись одной голевой передачей.