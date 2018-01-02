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    Конте: «Кьеллини в «Челси»? Джорджо хороший игрок, но он хочет закончить карьеру в «Ювентусе»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте исключил возможность перехода в лондонский клуб защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

    «Купит ли «Челси» Кьеллини? Нет. Джорджо – хороший игрок, но он хочет завершить карьеру в «Ювентусе». Это правильно повесить бутсы на гвоздь таким образом», – сказал Конте.

    33-летний игрок защищает цвета «бьянконери» с 2005 года. С 2011 по 2014 годы он работал в туринском клубе под началом Конте.

    В нынешнем сезоне Кьеллини принял участие в 19-ти матчах, отметившись одной голевой передачей.

    Источник: Squawka Football

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    02.01.2018 16:46
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +156

      Dart Veider 2 января 2018, 21:47

      Не просто хороший а эталоный защитник достойный наследник Джентиле

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 января 2018, 17:14

      Хороший игрок. Хорошее решение.

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