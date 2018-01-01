Гвардиола: «Не ставлю целью пройти чемпионат без поражений»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что его команде не удастся пройти сезон в АПЛ без поражений.

«Я не ставлю целью пройти чемпионат без поражений. Это вряд ли произойдет. Возможно, Арсен Венгер беспокоится об этом, но я много раз говорил ему, что та серия 2004 года – это его достижение. Сегодня все совершенно иначе, если сравнивать с 2004-м.

Сейчас мы видим больше сильных команд. Много турниров, большое количество матчей», – сказал Гвардиола.

Матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 0:0. После этой встречи «горожане» одержали 19 побед и две ничьи. «Арсенал» в сезоне-2003/04 стал чемпионом, не потерпев ни одного поражения, одержав 26 побед при 12 ничьих.