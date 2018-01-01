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    Гвардиола: «Не ставлю целью пройти чемпионат без поражений»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что его команде не удастся пройти сезон в АПЛ без поражений.

    «Я не ставлю целью пройти чемпионат без поражений. Это вряд ли произойдет. Возможно, Арсен Венгер беспокоится об этом, но я много раз говорил ему, что та серия 2004 года – это его достижение. Сегодня все совершенно иначе, если сравнивать с 2004-м.

    Сейчас мы видим больше сильных команд. Много турниров, большое количество матчей», – сказал Гвардиола.

    Матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 0:0. После этой встречи «горожане» одержали 19 побед и две ничьи. «Арсенал» в сезоне-2003/04 стал чемпионом, не потерпев ни одного поражения, одержав 26 побед при 12 ничьих.

    Источник: BBC

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    01.01.2018 13:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 января 2018, 18:45

      Пройти без поражений, это противоестественно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich > DOCTOR PENALTY 1 января 2018, 20:23

      Согласен!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 1 января 2018, 17:32

      главное что бы много их не набрали(поражений), а то еще долго играть.
      а с таким чемпионским настроем можно расслабиться сильно

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      Рейтинг: +421

      LMI 1 января 2018, 17:06

      И Венгер беспокоится, и мы, гунеры, так же не хотели бы этого, но и Гвардиола (не надо лукавить) весьма и весьма был бы не против 0 в графе поражений. Не стоит тут лукавить, потому как если бы это было не так, то и не возвращались бы к этому постоянно в комментариях. 0 в графе поражений в Англии - это ХОРОШЕЕ достижение.

      0
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 1 января 2018, 16:39

      13 будет вам 1 поражение

      -1
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 1 января 2018, 15:22

      Нет ничего невозможного))

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 1 января 2018, 14:13

      Поражение было очень близко.

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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 1 января 2018, 14:06

      Не знаю...Я в FIFA если играю за топ-клубы, то ставлю цели не просто выиграть чемпионат, а пройти его без поражений, забить невероятное количество голов, и чтоб мои игроки были в лидерах среди бомбардиров, ассистентов и "сухих" вратарей.

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