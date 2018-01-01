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  • Гвардиола: «Не ставлю целью пройти чемпионат без поражений»

Гвардиола: «Не ставлю целью пройти чемпионат без поражений»

1 января 2018, 13:43
8

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что его команде не удастся пройти сезон в АПЛ без поражений.

«Я не ставлю целью пройти чемпионат без поражений. Это вряд ли произойдет. Возможно, Арсен Венгер беспокоится об этом, но я много раз говорил ему, что та серия 2004 года – это его достижение. Сегодня все совершенно иначе, если сравнивать с 2004-м.

Сейчас мы видим больше сильных команд. Много турниров, большое количество матчей», – сказал Гвардиола.

Матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 0:0. После этой встречи «горожане» одержали 19 побед и две ничьи. «Арсенал» в сезоне-2003/04 стал чемпионом, не потерпев ни одного поражения, одержав 26 побед при 12 ничьих.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Арсенал Манчестер Сити Венгер Арсен Гвардиола Хосеп
Комментарии (8)
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Dimonadze
1514804814
Не знаю...Я в FIFA если играю за топ-клубы, то ставлю цели не просто выиграть чемпионат, а пройти его без поражений, забить невероятное количество голов, и чтоб мои игроки были в лидерах среди бомбардиров, ассистентов и "сухих" вратарей.
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+50/-50
1514805199
Поражение было очень близко.
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Спартач_навсегда
1514809357
Нет ничего невозможного))
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zenitovec2007
1514813968
13 будет вам 1 поражение
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LMI
1514815598
И Венгер беспокоится, и мы, гунеры, так же не хотели бы этого, но и Гвардиола (не надо лукавить) весьма и весьма был бы не против 0 в графе поражений. Не стоит тут лукавить, потому как если бы это было не так, то и не возвращались бы к этому постоянно в комментариях. 0 в графе поражений в Англии - это ХОРОШЕЕ достижение.
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BAIv
1514817134
главное что бы много их не набрали(поражений), а то еще долго играть. а с таким чемпионским настроем можно расслабиться сильно
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DOCTOR PENALTY
1514821509
Пройти без поражений, это противоестественно.
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