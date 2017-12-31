Гвардиола готов проконсультировать сборную Англии перед ЧМ-2018

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что не отказался бы проконсультировать тренерский штаб сборной Англии перед чемпионатом мира 2018 года.

«Конечно, я мог бы поговорить с ними (тренерским штабом сборной Англии — прим. ред). Без проблем. Я мог бы тоже чему-нибудь научиться у них. Уверен в этом.

Когда меня просят помочь, я пытаюсь и сам узнать что-то новое, ведь мы всегда учимся. Поэтому я сейчас здесь, в Англии, а до этого был в Германии — чтобы изучить разные подходы.

Я тоже был молодым тренером и ездил по миру с разными тренерами, чтобы понять, о чем они думают и во что верят», — сказал Гвардиола.

Сборная Англии сыграет на ЧМ в группе G. Соперниками англичан будут сборные Бельгии, Панамы и Туниса.