Гвардиолу беспокоит участие «Манчестер Сити» в четырех турнирах

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил опасение, что его команду может не хватить на выступление на четыре турнира. Напомним, горожане играют в АПЛ, Лиге чемпионов и обоих внутренних кубках.

«Не знаю, хватит ли нас на все турниры. Беспокоюсь по этому поводу, потому что предстоит играть каждые три дня. Я не был в такой ситуации раньше. Три турнира бывали, но четыре – нет. Посмотрим, как мы пройдем через это», – сказал тренер.

В АПЛ «Сити» лидирует с 13-очковым отрывом.