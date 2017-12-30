Глава антирасистской организации Kick It Out: «Болельщикам, которые поедут на ЧМ, нужно ждать расизма?»

Глава антирасистской организации Kick It Out Херман Аусли поделился мнением о ситуации между нападающим «Ливерпуля» U-19 Райаном Брюстером и капитаном молодежного состава «Спартака» Леонидом Мироновым. Последний обвиняется в расистских высказываниях в адрес англичанина.

«Мы обеспокоены тем, что социальные разногласия все больше проникают в футбол. Нам нужно искоренять расизм сейчас, иначе в будущем мы столкнемся с большей проблемой, чем мы имеем сейчас.

Райан — смелый парень. Он вышел и рассказал о том, что происходит на самом деле. Какие-нибудь организации собираются его защищать? Болельщикам, которые поедут в Россию на ЧМ, тоже нужно ждать проявления расизма?

Да, можно говорить, что это всего лишь 17-летний игрок, который даже не выступал на профессиональном уровне. Ну что ж, тогда проблема еще глубже», — сказал Херман Аусли.

Напомним, что Брюстер обвинил Мирнова в расистских высказываниях во время матча команд в Юношеской лиге УЕФА осенью. УЕФА открыл дело в отношении Миронова и может дисквалифицировать его на десять матчей.