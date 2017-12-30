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  • Глава антирасистской организации Kick It Out: «Болельщикам, которые поедут на ЧМ, нужно ждать расизма?»

Глава антирасистской организации Kick It Out: «Болельщикам, которые поедут на ЧМ, нужно ждать расизма?»

30 декабря 2017, 19:40
13

Глава антирасистской организации Kick It Out Херман Аусли поделился мнением о ситуации между нападающим «Ливерпуля» U-19 Райаном Брюстером и капитаном молодежного состава «Спартака» Леонидом Мироновым. Последний обвиняется в расистских высказываниях в адрес англичанина.

«Мы обеспокоены тем, что социальные разногласия все больше проникают в футбол. Нам нужно искоренять расизм сейчас, иначе в будущем мы столкнемся с большей проблемой, чем мы имеем сейчас.

Райан — смелый парень. Он вышел и рассказал о том, что происходит на самом деле. Какие-нибудь организации собираются его защищать? Болельщикам, которые поедут в Россию на ЧМ, тоже нужно ждать проявления расизма?

Да, можно говорить, что это всего лишь 17-летний игрок, который даже не выступал на профессиональном уровне. Ну что ж, тогда проблема еще глубже», — сказал Херман Аусли.

Напомним, что Брюстер обвинил Мирнова в расистских высказываниях во время матча команд в Юношеской лиге УЕФА осенью. УЕФА открыл дело в отношении Миронова и может дисквалифицировать его на десять матчей.

Источник: The Guardian
Чемпионат мира
Комментарии (13)
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GoldPlayFIFARus9
1514652499
Господи,как они уже задолбали со своими неграми,ну почему нельзя просто приехать и играть в футбол? Почему всё время из мухи слона надо выдувать?
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bset
1514653808
Глава антироссийской организации. А по факту, давайте брать по одному человеку в каждой стране и, если он расист, говорить, что в стране можно столкнуться в расизмом. Слабо найти хоть одну страну, где нет ни одного расиста? Зачем всех под одну гребенку грести? P.S. Если негра назвали черным, то пусть в ответ европейца назовет белым. Только пусть будет готов, что тот не обидится, а только будет горд цветом своей кожи. Почему негры не гордятся, а только обижаются?
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1514654822
Кочегары задолбали своим нытьём.
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Полная Канистра
1514655851
он смелый парень ? да неее вы хуже баб и трусы
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Dimonadze
1514656547
Смелый парень? Ага, обиделся на что-то, что сам придумал.
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Dimonadze
1514656604
Прочитал название новости изначально как "Глава антироссийской организации...", потом понял, что ошибся, потом прочитал новость и понял, что не ошибся.
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Сильвербой
1514656812
Если негр на самом деле негр!!! ну как его называть твою ж мать нихай??????? Посмотрите пиндосовские фильмы, они там сами себя нигерами называют, а белых называют белыми, а желтых представьте себе желтыми называют!!!! Так в чем бл...ть проблема то????
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Dimonadze
1514656826
Так как ФИФА против расизма, то надо негров не допускать в футбол, чтоб не провоцировали.))))))
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Фесс
1514662329
Провокатор, мать его.)
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Kulimen
1514664904
Вам пьяных медведей боятся нужно, а не расизма.
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