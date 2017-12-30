Маркин: «РФС надеется, что у российских болельщиков хватит разума не совершать глупости в 2018 году»

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин поделился ожиданиями от предстоящего года.

«Судя по тому, что в этом году не было ни одного серьезного инцидента, связанного с травмами, увечьями и поведением болельщиков, я считаю, год прошел прилично.

Трудно прогнозировать, чего ожидать от наших и приезжих болельщиков в следующем году: мы не можем следить за тенденциями зарубежных фанатов, но от своих ждем, что разум возобладает. В связи с тем, сколько сюжетов и кино вышло в этом году, надеемся, что у них хватит разума в грядущем году не совершать глупости, очень вредные не только для них, но и для страны.

Ждем настоящего футбольного праздника, я на это надеюсь и верю в болельщиков», — сказал Маркин.

Напомним, что с 14 июня по 15 июля 2018 года в России пройдет чемпионат мира по футбола.