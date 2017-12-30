Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Маркин: «РФС надеется, что у российских болельщиков хватит разума не совершать глупости в 2018 году»

Маркин: «РФС надеется, что у российских болельщиков хватит разума не совершать глупости в 2018 году»

30 декабря 2017, 19:19
8

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин поделился ожиданиями от предстоящего года.

«Судя по тому, что в этом году не было ни одного серьезного инцидента, связанного с травмами, увечьями и поведением болельщиков, я считаю, год прошел прилично.

Трудно прогнозировать, чего ожидать от наших и приезжих болельщиков в следующем году: мы не можем следить за тенденциями зарубежных фанатов, но от своих ждем, что разум возобладает. В связи с тем, сколько сюжетов и кино вышло в этом году, надеемся, что у них хватит разума в грядущем году не совершать глупости, очень вредные не только для них, но и для страны.

Ждем настоящего футбольного праздника, я на это надеюсь и верю в болельщиков», — сказал Маркин.

Напомним, что с 14 июня по 15 июля 2018 года в России пройдет чемпионат мира по футбола.

Источник: ТАСС
Россия Россия
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Freyd
1514651331
Ну на Кубке Конфедераций все вроде хорошо было,но Дебилов Бл@ть((c)C.Лавров)хватает:))
Ответить
dok66
1514651347
Глупости будут . Дураков хватает !
Ответить
Боцман59rus
1514652294
хватит Разума не совершать Глупости- игра слов русского языка
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1514655159
Российские болельщики: "Надеемся у РФС хватит разума,чтобы перестать разваливать российский футбол"
Ответить
Сильвербой
1514656372
У болельщиков всегда хватает разума, а от "диких обезьян" даже под прицелом пулемета не знаешь чего ожидать!!!
Ответить
nemolod
1514704526
Болельщикам надо создавать такие условия,чтоб у них не возникало причин для глупостей,а любителей "повыделываться" надо вовремя определять ,причем независимо от страны!
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
3
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кравцов прокомментировал переход в европейский клуб
01:13
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
00:30
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
Сафонов вспомнил цитату наставника после поражения в Суперкубке Франции
Вчера, 22:50
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
Вчера, 21:57
Слуцкий ответил на вопрос о Дзюбе в сборной России по медиафутболу
Вчера, 21:47
1
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
Вчера, 21:35
2
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
Вчера, 20:52
7
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+