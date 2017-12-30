Мостовой: «Чемпионство «Спартака» затмило собой все другие события 2017 года»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал о том, что ему запомнилось в уходящем году. По словам эксперта, самым главным событием стало первое за 16 лет чемпионство красно-белых. которое затмило собой все остальное.

«Каким мне запомнился 2017 год? Год запомнится чемпионством ''Спартака''. Эта долгожданная победа оттесняет на второй план все остальные события.

Самый запоминающийся матч в РФПЛ? Назову три. Первый – ''Зенит'' – ''Спартак'' в Питере. Второй – ''Спартак'' – ''Локомотив'', когда красно-белые вели в счeте 2:0. И третий – ЦСКА – «Локомотив'' в прошлом году, когда армейцы проиграли», – сказал Мостовой.