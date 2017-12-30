Мостовой: «Поднимите людям зарплаты, пенсии, и народ повалит на футбол»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что одной из причин малой посещаемости в РФПЛ является невысокий доход болельщиков. По его мнению, матчи станут посещать гораздо больше людей, если правительство повысит зарплаты и пенсии.

«Всем любителям футбола в 2018 году пожелаю побольше интересных, красивых, зрелищных матчей. Болельщики – это те люди, которые поддерживают и любят свои команды. Поэтому пусть чаще ходят на матчи и наслаждаются футболом.

Для этого в предстоящем году все условия будут: и чемпионат мира, и новые стадионы. Правда, было бы неплохо повысить зарплаты людям. Стадионы-то построили, а кто ходить будет, когда средняя зарплата в стране плюс-минус 15-20 тысяч? Поднимите зарплаты, поднимите пенсии, и народ повалит на футбол!» – сказал Мостовой.