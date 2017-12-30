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  • Мостовой: «Поднимите людям зарплаты, пенсии, и народ повалит на футбол»

Мостовой: «Поднимите людям зарплаты, пенсии, и народ повалит на футбол»

30 декабря 2017, 13:38
63

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что одной из причин малой посещаемости в РФПЛ является невысокий доход болельщиков. По его мнению, матчи станут посещать гораздо больше людей, если правительство повысит зарплаты и пенсии.

«Всем любителям футбола в 2018 году пожелаю побольше интересных, красивых, зрелищных матчей. Болельщики – это те люди, которые поддерживают и любят свои команды. Поэтому пусть чаще ходят на матчи и наслаждаются футболом.

Для этого в предстоящем году все условия будут: и чемпионат мира, и новые стадионы. Правда, было бы неплохо повысить зарплаты людям. Стадионы-то построили, а кто ходить будет, когда средняя зарплата в стране плюс-минус 15-20 тысяч? Поднимите зарплаты, поднимите пенсии, и народ повалит на футбол!» – сказал Мостовой.

Источник: Euro-football.ru
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (63)
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Йохн Год
1514630765
Вот только это не выход. Как показывает практика, вслед за подъемом зарплат сразу же вырастают цены.
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Полная Канистра
1514632353
даёшь стране зарплату как у депутатов стадионы гарантию дают что аншлаги будут
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DOCTOR PENALTY
1514632361
Спасибо, Александр, за добрые слова. Пенсии поднять до уровня человеческого достоинства было бы неплохо. А вот что касается зарплаты... У нас в России очень хороший, работящий народ и единственное, что нужно - дать возможность заработать. Нужны нормальные рабочие места, где что-то производится. У нас же сейчас, к огромному сожалению, пол-страны ворует и пол-страны торгует. За пределами Москвы людям просто не до футбола.
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SEREGA 64
1514632463
ОНИ ТОЛЬКО СЕБЕ ЛЮБИМЫМ ПРИБАВЛЯЮТ
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3a zenit
1514633144
такой простой поднимите,из чьего кармана поднимать будем?
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aam
1514636420
Правительство вполне устраивает бедный народ, а до футбола ему тем более по фиг. Их задача набить собственные карманы.
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афоня72
1514637586
Приятно удивлен реально оценивающим человеком зарплату в России. Хотя Все как далеки они от народа. Не понять человеку который получает в месяц 200-300 тысяч Российских рублей того кто получает 50,,, Так и не понять тому кто получает 50 , как можно прожить на15000рублей???
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vick-north-west
1514643735
Опустите футболёрам с росс. паспортом зарплаты, и они перестанут валяться на поле и ходить пешком, тогда хоть на них не так отвратно будет смотреть.
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OfaZavr
1514647358
все верно сказал да только от кого это зависит мимо ушей такие слова пропустит и все останется как прежде.
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kykyi
1514648308
Чтобы поднять зарплаты и пенсии, нужно что бы выросла производительность труда-иначе, это пустые бумажки. Чтобы повысилась производительность, нужны новые производства и технологии. Чтобы они появились, нужно правовое государство( для начала независимый суд), свобода слова, равенство всех перед законом, конкуренция в бизнесе и политике а не "ручное управление". Нужны не контр санкции, сотрудничество с Западом-технологии именно у них. А не растопыривать пальцы по поводу своего величия и при этом быть отсталыми и нищими. Но при нынешней власти это невозможно. Так что будем НИЩАТЬ и дальше, увы.
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