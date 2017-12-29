ФФУ пожизненно отстранила 18 футболистов, которые выступали за ДНР

Федерация футбола Украины пожизненно отстранила 18 игроков, которые выступали за самопровозглашенную ДНР. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

«Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины рассмотрел дело о заявлении Службы безопасности Украины относительно футболистов, принимавших участие в матчах в составе так называемой ДНР», – говорится в сообщении.

Отметим, что Украина в 2014 году начала военные действия против самопровозглашенной Донецкой республики.