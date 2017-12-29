Канчельскис – о Семине: «В России часто приглашают работать иностранных тренеров, но у нас еще есть классные отечественные специалисты»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис назвал лидерство «Локомотива» в турнирной таблице РФПЛ главным событием 2017 года в России.

На данный момент команда Юрия Семина единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на восемь очков.

«Событие года? Лидерство «Локомотива» в чемпионате России. Откровенно говоря, перед началом сезона не ожидал такого успеха от железнодорожников. Я очень рад за наставника команды Юрия Павловича Семина. У нас часто приглашают работать иностранных тренеров, но есть у нас еще классные отечественные специалисты, которые могут добиваться высокого результата и доказывают это.

Хотелось бы пожелать команде, чтобы она и дальше развивала свой успех и продолжала играть оставшуюся часть чемпионата страны с тем же настроением», – сказал Канчельскис.