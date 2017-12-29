Божович: «Шансы ЦСКА и «Црвены Звезды» в ЛЕ выглядят равными»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович оценил шансы в противостоянии ЦСКА – «Црвена Звезда» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Пройдет ли «Звезда» ЦСКА, зависит от того, удастся ли сохранить нынешний состав. То же самое касается и ЦСКА. Сейчас шансы выглядят равными, особенно, если учитывать, что у обеих команд эти матчи будут первыми после перерыва.

Конечно, «Звезда» будет фаворитом первого матча из-за переполненной «Мараканы». Возможно, было бы лучше, если бы в Белграде проходил ответный матч, но таковы правила. Фанаты создадут чертовски крутую атмосферу, и в таких условиях вполне можно ждать сюрприза от «Звезды», – сказал Божович.

49-летний специалист возглавлял «Црвену Звезду» с июня 2015 года по июнь 2017.

Тульский клуб после 20-ти туров чемпионата России занимает восьмое место в турнирной таблице.