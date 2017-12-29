Газзаев: «Локомотив» – главный претендент на титул, их шансы наиболее предпочтительны»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал главного претендента на чемпионский титул в текущем сезоне после завершения осенней части чемпионата России. По его словам – это «Локомотив».

– Валерий Георгиевич, позади две трети чемпионата России. Что вы можете сказать, когда смотрите на турнирную таблицу? Чемпионом будет «Локомотив»?

– Прежде всего я хотел бы поздравить всех с Новым годом, пожелать им здоровья, счастья. Всего наилучшего вам!

Я считаю, что отрыв «Локомотива» от «Зенита» действительно большой. Но это всего три игры. При этом будет еще очная встреча. Понятно, что при таком раскладе «Зениту» надо все оставшиеся матчи выиграть – иначе даже три поражения «Локомотива» не помогут. Надо понимать, что питерский клуб очень большую фору дал сопернику. Но ничего невозможного не бывает. Был ведь момент, когда «Зенит» опережал «Спартак» на 13 очков (всего девять туров назад!), а сейчас они идут вровень. Команда Манчини и «Локомотив» тогда опережала (на 4 балла), а теперь не только отрыв испарился, но и отставание составляет 8 очков. Осталось всего 10 туров, будет очень тяжело кому-то нагнать «Локомотив». Железнодорожники – главный претендент на титул, их шансы наиболее предпочтительны. Потом идет «Зенит», потом – «Спартак» и ЦСКА.

– Перед Новым годом все обычно подводят итоги. Какое событие вы могли бы выделить особенным образом?

– Безусловно, мне этот год запомнится тем, как прошла генеральная репетиция чемпионата мира. Кубок Конфедераций – самое яркое мое воспоминание 2017 года, вне всяких сомнений. Он блестяще прошел с точки зрения организации. Тем самым наша страна показала, что мы абсолютно готовы к чемпионату мира. Как бы кто ни хотел, особенно западные СМИ. Они постоянно делали какие-то вбросы, постоянно что-то придумывали и придумывают, хотят нас скомпрометировать, но мы даже повода не дали никакого. Отзывы руководителей, тренеров, игроков, руководителей ФИФА и УЕФА были блестящими, ни одного критического замечания не было по организации. В целом, считаю, это был большой праздник. Хотелось бы еще только, чтобы игра нашей сборной соответствовала уровню организации.