Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газзаев: «Локомотив» – главный претендент на титул, их шансы наиболее предпочтительны»

Газзаев: «Локомотив» – главный претендент на титул, их шансы наиболее предпочтительны»

29 декабря 2017, 08:06

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал главного претендента на чемпионский титул в текущем сезоне после завершения осенней части чемпионата России. По его словам – это «Локомотив».

– Валерий Георгиевич, позади две трети чемпионата России. Что вы можете сказать, когда смотрите на турнирную таблицу? Чемпионом будет «Локомотив»?

– Прежде всего я хотел бы поздравить всех с Новым годом, пожелать им здоровья, счастья. Всего наилучшего вам!

Я считаю, что отрыв «Локомотива» от «Зенита» действительно большой. Но это всего три игры. При этом будет еще очная встреча. Понятно, что при таком раскладе «Зениту» надо все оставшиеся матчи выиграть – иначе даже три поражения «Локомотива» не помогут. Надо понимать, что питерский клуб очень большую фору дал сопернику. Но ничего невозможного не бывает. Был ведь момент, когда «Зенит» опережал «Спартак» на 13 очков (всего девять туров назад!), а сейчас они идут вровень. Команда Манчини и «Локомотив» тогда опережала (на 4 балла), а теперь не только отрыв испарился, но и отставание составляет 8 очков. Осталось всего 10 туров, будет очень тяжело кому-то нагнать «Локомотив». Железнодорожники – главный претендент на титул, их шансы наиболее предпочтительны. Потом идет «Зенит», потом – «Спартак» и ЦСКА.

– Перед Новым годом все обычно подводят итоги. Какое событие вы могли бы выделить особенным образом?

– Безусловно, мне этот год запомнится тем, как прошла генеральная репетиция чемпионата мира. Кубок Конфедераций – самое яркое мое воспоминание 2017 года, вне всяких сомнений. Он блестяще прошел с точки зрения организации. Тем самым наша страна показала, что мы абсолютно готовы к чемпионату мира. Как бы кто ни хотел, особенно западные СМИ. Они постоянно делали какие-то вбросы, постоянно что-то придумывали и придумывают, хотят нас скомпрометировать, но мы даже повода не дали никакого. Отзывы руководителей, тренеров, игроков, руководителей ФИФА и УЕФА были блестящими, ни одного критического замечания не было по организации. В целом, считаю, это был большой праздник. Хотелось бы еще только, чтобы игра нашей сборной соответствовала уровню организации.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Спартак ЦСКА Газзаев Валерий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
2
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
7
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
2
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+