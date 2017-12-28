Вице-президент «Спартака»: «Год у нас выдался чрезвычайно удачным»

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов подвел итоги года для московского клуба.

Напомним, по итогам прошлого сезона красно-белые впервые с 2001 года стали чемпионами России.

«Год у нас выдался, на мой взгляд, чрезвычайно удачным. Мы выиграли чемпионат России. Это большое достижение, серьезное, важное. Необходимое для клуба и болельщиков.

Нужное и важное для истории «Спартака». Поэтому, считаю, год был хорошим. Но тяжелым и неоднозначным. Но чемпионство – очень большая заслуга», – сказал Измайлов.